なえなの 今一番力を入れているSNSは？「結構、偏ってしまうタイプなんですけど…」

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:25）。

11月のマンスリーゲストは、タレントの「なえなの」さんです。11月1日（土）の放送では、SNS総フォロワー数700万人を超えるなえなのさんが、SNSの使い分けなどについて語りました。

＜なえなのさん・プロフィール＞

2001年1月生まれ、静岡県出身のなえなのさん。YouTubeやTikTokなどSNSの総フォロワー数700万人を超える活躍をしています。 2021年に恋愛リアリティーショー「恋とオオカミには騙されない」に出演。その後、俳優、歌手デビューと幅広く活動。現在は、読売テレビで放送中のドラマ「推しの殺人」（毎週木曜23:59～）で駒場ミチル役として出演しています。 そして、最先端のIT＆AIトレンドをわかりやすく、楽しく紹介するTOKYO FMのラジオ番組「セブン銀行 presents エバンジェリストスクール！」（毎週金曜12:30～）のパーソナリティも担当しています。

＊

鞘師：この番組は土曜日の朝9時30分からオンエアをしていますが、なえなのさんは朝強いほうですか？

なえなの：朝は弱いんですけど、土曜日の朝、私4年間4時起きでお仕事していたときがあって。なので、全然ありがたいぐらいのときです。余裕だなって感じです。

鞘師：それは余裕ですね！ 4時起きですか？

なえなの：はい。

鞘師：なえなのさんのSNSのフォロワーは700万人を超えているということで、Instagram、TikTok、YouTubeなど、さまざまな媒体で発信されていらっしゃると思いますが、どのように使い分けているんですか？ いつもすごく上手だと思って拝見しておりました。

なえなの：ありがとうございます。でも私、複数のことを同時進行するのは意外と苦手なタイプで。

鞘師：そうなんですね。

なえなの：結構、偏ってしまうタイプなんですけど、その偏りの中でもTikTokに一番力入れて頑張っています。

鞘師：なるほど、優先順位をつけているということなんですね。

なえなの：そうですね。Instagramのストーリーとか最近上げなさすぎてファンに怒られたりして（苦笑）、「頑張らなきゃ！」って。700万人の方が持ってくださっていても、いまだに自由が利かないときもありますね。

鞘師：私、なえなのさんはタレントさんとして有名だという認識がすごく強くて、大活躍されているからこそ、番組（恋とオオカミには騙されない）がきっかけで有名になったんだというのをプロフィールを拝見して初めて知りました。

なえなの：嬉しいです。そう言っていただけるの。

番組では他にも、活動のきっかけなどについて語る場面もありました。

