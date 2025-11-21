スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督が、トッテナム・ホットスパーに所属する同代表MFデヤン・クルゼフスキの復帰時期について「クリスマスか年明け頃には彼に会える」と語った。20日、スウェーデンメディア『Fotbollskanalen』がコメントを伝えている。

現在25歳のクルゼフスキは昨季、公式戦10ゴール11アシストと活躍したものの、今年5月に行われたクリスタル・パレス戦で負傷し、右膝蓋骨を手術。今季に入ってからも欠場が続いている状況だ。

スウェーデン代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選ではグループB最下位に終わり、来年3月に始まるプレーオフから本大会出場を目指す。クルゼフスキが復帰すれば、本大会出場に向けて大きな後押しとなる。

今年10月から同代表を率いるポッター監督は、クルゼフスキの復帰時期を決めるのはあくまでもトッテナムだとしつつ、「彼はリハビリの現状に満足している」とコメント。「最後に話したとき、彼は『感触はとてもいい』と言っていたし、クリスマスか年明け頃には彼に会えるのを楽しみにしている」と復帰時期について語り、こう続けた。

「彼はいい状態にあるし、リハビリの進捗にも満足している。彼は、その時点では（リハビリの）次のステップに進む準備もできていた。ただ、焦ることはない。彼は適切なプロセスでリハビリに取り組むだろうし、そう遠くないうちに復帰できるだろう」