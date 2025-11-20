香音 美容とファッションは「自分を装備してくれて、心の安定を保ってくれるもの」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月9日の放送では、美容とファッションなどについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：香音さんにとって美容とファッションはどんな存在ですか？香音：自分を装備してくれるものでもあり、心の安定を保ってくれるものだと思います。自分の好きに、正直に美容もやっていますし、ファッションも自分の好きなように、着たいものを着ているので、一番自分の正直さが現れる場所、存在かなと思っています。FUKAMI：3週にわたりさまざまなお話を伺いましたが、香音さんは美容とファッションに対して多動ですよね。すごくいろいろなことをやっていて、しかもちゃんと悩んだり、年齢を重ねた女性が悩みそうなことを、本当にこんな若い頃から取り入れているから、ずっときれいでいられるなと本当に思いました。香音：頑張ります！FUKAMI：はい、またぜひ来てください。すみれ：ありがとうございました！番組では他にも、大学生活と母の教え、幼少期に通ったスクールでの演技レッスン、ドラマ出演と初のママ役などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/