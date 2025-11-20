「ザ・ラナ」で愉しむ、ホテルオリジナルのヨットエクスペリエンス｜Sunseeker Predator 57

ドバイ運河沿いの絶好のロケーションに位置し、225室の客室とスイート、スパ、8軒のレストランを備えるザ・ラナでは、ホテルオリジナルで優雅に時を過ごすヨットエクスペリエンスを新たに開始した。今回導入されたヨットは、ホテルのシグネチャースタイルを反映したインテリアを持つSunseeker Predator 57。全長18メートルのボディを保持し、ゆったりと過ごすことができる仕様となっている。

【画像】ドバイのラグジュアリーホテル「ザ・ラナ」が、ホテルオリジナルのヨットエクスペリエンスをスタート！（写真13点）

水上で楽しむラグジュアリー体験 プラン概要

サンセットクルーズ

スタイリッシュに夕景を楽しむ2時間のクルーズ。

・料金：650 AED／1名

プライベートクルーズ（最大10名）

半日（4時間）または終日（8時間）を貸切で軽食や音楽とともに特別な時間を提供。

・料金：半日 6,000 AED〜／終日 10,000 AED〜

”Tea at Sea”（海上アフタヌーンティー）

3時間チャーター＋特別なティー体験。パティスリー、プレミアムティー、シャンパーニュ、ノンアルスパークリングを提供。

・料金：チャーター 4,500 AED〜／アフタヌーンティー 400 AED（1名）

ワン・パーム・ジュメイラ送迎

エレガントな往復90分のヨットトランスファー。

・料金：2,250 AED〜

なお、このヨット体験は宿泊ゲストはもちろん外部ゲストも利用可能となっているので、ドバイを訪れたの際に利用してみてはいかがだろう。

ザ・ラナ

https://www.dorchestercollection.com/dubai/the-lana