誰もが一度は憧れた、モータースポーツの迫力。あの「FORMULA DRIFT JAPAN」を駆け抜けたGOODRIDE MOTORSPORTSの「GRスープラ」が、まさかのトミカであなたの手元にやってくるのをご存知ですか？この記事を読めば、その驚くべきクオリティと、このコラボレーションに込められた熱い想いがきっと伝わるはずです。

FORMULA DRIFT JAPANの興奮を手のひらに！

モータースポーツファンの皆さん、そしてトミカコレクターの皆さん、お待たせしました！人気ミニカー「トミカ」から、熱狂のドリフト競技を戦うGOODRIDE MOTORSPORTSのマシンが満を持して登場します。今回ご紹介するのは、迫力満点のトヨタ GRスープラ。このニュースは、多くのミニカーファン、そしてモータースポーツファンを熱狂させること間違いなしです。

子供から大人まで、世代を超えて愛されるトミカと、モータースポーツの最前線で活躍するGOODRIDE MOTORSPORTSがタッグを組んだ今回のコラボレーション。一体どんな魅力が詰まっているのでしょうか？そのディテールと背景に迫っていきましょう。

まさに「走る芸術品」！注目のミニカー、その全貌

想像してみてください。緑と黒を基調とした、あの独特なカラーリング。煙を上げてコーナーを駆け抜ける姿が目に浮かぶ、GOODRIDE MOTORSPORTSの「トヨタ GRスープラ」が、手のひらサイズになってあなたの元へやってくるのです。

このトミカがまず心を奪われるのは、そのデザインの再現度。モータースポーツ車両の魅力は、ただ速いだけでなく、その圧倒的な存在感を放つグラフィックにもありますよね。このトミカは、単なるおもちゃの域を超え、まるで本物の競技車両が小さくなったような、緻密な仕上がりになっています。

GOODRIDE MOTORSPORTS トヨタ GRスープラのトミカ

魅惑のディテールを深掘り！ココがすごい！

このミニカーが、なぜこれほどまでに私たちの心をくすぐるのでしょうか？その秘密は、細部へのこだわりにあると私は確信しています。

GOODRIDE MOTORSPORTSが「FORMULA DRIFT JAPAN 2024」に参戦した競技車両「トヨタ GRスープラ（ドライバー/山中真央）」がモチーフ。タンポ＆UV印刷という特殊な技術を駆使することで、実車の細かなグラフィックやスポンサーロゴまで、驚くほど忠実に再現されています。まるで、ミニカーの中にサーキットの熱気が凝縮されているかのよう。ぜひ、実車と見比べてその完璧な再現度を体感してほしいですね。

開発中のサンプル画像。細部までこだわりが詰まっています。

FORMULA DRIFT JAPANは、その名の通り、車を滑らせて魅せるドリフト走行の美しさや迫力を競う競技。このトミカは、その“ドリフト魂”をしっかりと宿しています。緑と黒の車体が煙を上げながらコーナーを駆け抜ける、あのダイナミックなシーンを自宅で再現できるなんて、ファンとしてはたまりません！

実車のトヨタGRスープラ。この迫力がミニカーに！

疾走感あふれる実車のドリフトシーン

細部のデザインが光るレーシングカーのクローズアップ

1,500円（税込）で手に入る興奮！そのコスパを検証

「軽く押すだけで良く走る」というトミカ本来の魅力はそのまま。お子様が遊んで楽しむのはもちろん、その精巧な作りは、大人のコレクターをも唸らせる完成度です。まさに、世代を超えて楽しめる一台と言えるでしょう。

さて、気になるお値段は1,500円（税込）。トミカとして見ると少し高めに感じるかもしれませんが、この価格設定には十分な価値があると断言できます。

なぜなら、これは単なるミニカーではなく、モータースポーツチームとの公式コラボレーション、しかも細部にまでこだわったスペシャルモデルだからです。FORMULA DRIFT JAPANの興奮をいつでも手元で感じられると思えば、この価格は決して高くありません。むしろ、手のひらに宿る「走る芸術品」としては、非常にコストパフォーマンスが高いと言えるでしょう。

コラボレーションを支える情熱と歴史

今回のスペシャルなトミカの誕生は、関わる全ての企業の「モータースポーツへの情熱」と「エンターテインメントへのこだわり」なくしては語れません。

GOODRIDE MOTORSPORTS：モータースポーツ振興にかける情熱

今回の主役であるGOODRIDE MOTORSPORTSは、GOODRIDE JAPAN株式会社が2020年に発足させたモータースポーツチームです。その最大の目的は、「モータースポーツの振興」。2022年からは、アメリカ発祥のドリフト競技「FORMULA DRIFT JAPAN」にチーム参戦し、積極的に活動しています。

ただ競技に参加するだけでなく、モータースポーツの魅力をより多くの人に伝え、文化として根付かせようという彼らの情熱が、今回のトミカコラボにも繋がっているのです。

GOODRIDE MOTORSPORTSのロゴと迫力のドリフト走行

ラナ エンタテインメント：モータースポーツとエンタメの架け橋

今回のコラボレーションの販売元であるラナ エンタテインメント株式会社も、非常に興味深い存在です。1994年からモータースポーツのプロデュース活動を行い、その手腕は業界内で高く評価されています。

例えば、ウルトラマンレーシングチームや阪神タイガースレーシングチーム、さらにはDisney/Pixarの「トイストーリー」や「カーズ」 といった人気キャラクターとモータースポーツを組み合わせるなど、常識を打ち破るプロモーションで常に注目を集めてきました。2010年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』とタイアップした「エヴァンゲリオンレーシング」を結成し、現在もその活動は続いています。モータースポーツの枠を超え、エンターテインメントとして幅広い層に魅力を伝える彼らの存在がなければ、この素晴らしいコラボレーションは実現しなかったかもしれません。

ラナ エンタテインメント株式会社のロゴ

誰もが知るミニカーの王者「トミカ」の魅力

そして、今回のもう一人の主役、トミカです。1970年に日本で初めての手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして誕生して以来、実に3世代にわたって愛され続けています。2024年12月時点で、国内外累計10,000種以上の車種を発売し、累計販売台数はなんと10億台を超えるというから驚きです。

これほどまでに多くの人々に親しまれるトミカの、細部までこだわり抜く姿勢と、常に新しいコラボレーションに挑戦する柔軟さが、今回のGOODRIDE MOTORSPORTSとの協業を可能にしたのでしょう。

発売情報と手に入れる方法を見逃すな！

この特別なトミカは、人気殺到が予想されます。ぜひ以下の情報をチェックして、確実に手に入れてくださいね！

より3歳以上ブラック/グリーン80×40×27mm亜鉛合金、ABS、MABS株式会社タカラトミーアーツラナエンタテインメント株式会社

購入方法:

応援型通販サイト「サポルト」にて予約・購入

GOODRIDE MOTORSPORTSが参戦している競技カテゴリーでの物販会場

国内各地のサーキット会場で行われる自動車関連イベント

特に、応援型通販サイト「サポルト」は、私たちが商品を購入することが直接プロジェクトの応援に繋がる、というユニークなプラットフォームです。この機会に、お気に入りのチームやプロジェクトをサポートしてみてはいかがでしょうか？

お買い物で応援！サポート通販プラットフォーム「サポルト」

まとめ

トミカ「GOODRIDE MOTORSPORTS トヨタ GRスープラ」は、単なるミニカーではありません。そこには、ドリフト競技の熱狂、モータースポーツ振興への情熱、そして半世紀にわたるトミカの歴史と、エンターテインメントを追求するラナ エンタテインメントのこだわりが凝縮されています。

この一台を手に入れることは、ただコレクションに加えるだけでなく、日本のモータースポーツ文化を応援することにも繋がるでしょう。このGRスープラを手に取り、サーキットの興奮をいつでも感じてみませんか？予約開始は2025年11月19日(水)17時から！このチャンスを絶対に逃さないでくださいね！

