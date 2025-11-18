ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは12月1日より、オーラルたばこ「VELO」から、新たに「ベロ・スピッフィー・スペアミント・ウルトラ」「ベロ・グルービー・グレープ・インテンス」「ベロ・グルービー・グレープ・エックスインテンス」の3銘柄を発売する。

「VELO」は、白いパウチを、クチビルのウラにセットするだけで使用できるスウェーデン生まれの無煙たばこ。これまで、「ミディアム」「インテンス」「エックスインテンス」という3種類のシゲキレベルの製品を展開してきたが、このほど、より強いシゲキを求めるニーズに応えるべく、「VELO」史上最強レベルの「ウルトラ」を開発した。

「ウルトラ」レベルの商品として12月1日より、ミント系フレーバーの「ベロ・スピッフィー・スペアミント・ウルトラ」が、glo™ & VELOオフィシャルオンラインショップにて発売される。価格は500円(20個入り)。

また、これまで「ミディアム」レベルのみで展開されてきたフルーツ系フレーバー「ベロ・グルービー・グレープ」は、よりシゲキレベルの強い「インテンス」および「エックスインテンス」でも発売されることに。いずれも15個入りで360円。12月1日より順次、同オフィシャルオンラインショップ、および全国のたばこ販売店で販売される。