ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは10月18日、加熱式たばこブランドgloのフラッグシップストア「glo ストア 銀座」を、東京・銀座にオープンする。

「glo ストア 銀座」

今回オープンする「glo ストア 銀座」の1階フロアでは、「glo Hilo」シリーズをはじめとするgloデバイスや、「virto」「neo」などのたばこスティックを展示しており、実際にその場で体験・購入することができる。

「glo ストア 銀座」

また、好みに合わせたアクセサリーやカスタマイズを提案する「パーソナライゼーションカウンター」も設置され、White Mountaineeringのデザイナー・相澤陽介氏が手がけたユニフォームを着用したスタッフが、個々のライフスタイルに合ったデバイス選択をサポートしてくれるほか、お手持ちのgloデバイスのアフターケアサービスや、好きな文字をデバイスに刻印できる「glo刻印サービス」といったサービスの提供も。さらに、ストアではオーラルたばこ製品「VELO」シリーズの体験・購入も可能となっている。

なお、2階フロアは、glo会員専用の加熱式たばこラウンジ「gloメンバーズラウンジ(仮)」として今後オープンする予定だという。

オープン記念キャンペーン

「glo ストア 銀座」のオープンを記念して、10月18日〜24日までの期間中、さまざまなキャンペーンが展開される。

10月18日には、来店者およびglo公式サイトのメンバー登録を完了した方から先着50名に、ファッションデザイナー相澤陽介氏がデザインしたキーチェーンがプレゼントされる。

また、期間中に、ストアにてglo Hiloもしくは glo Hilo Plusを購入すると、gloガチャに挑戦することができる。たばこスティックvirtoのサンプルやデバイスアクセサリーなどglo Hilo関連製品が当たるほか、gloとのコラボレーターにまつわる豪華景品が用意されている。

さらに、同期間中、毎日ランダムで最大10名に最新デバイスglo Hiloがその場でプレゼントされるキャンペーンも開催される。