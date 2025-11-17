香音 母から学んだ教え・大人の考え方とは？「それで心が強くなりました」

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月9日の放送では、大学生活と母（野々村俊恵さん）からの教えなどについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：香音さんは現在24歳で芸歴15年というすごさです。その間に大学もご卒業されて、学業と芸能活動の両立は大変だったのではないでしょうか。香音：そうですね、少し大変でした。FUKAMI：そりゃ大変ですよ。香音：私が救われたのは、ちょうどこのコロナ禍だったことです。登校せずにZoomで授業を受けるという形がこの時期はありました。高校卒業後、大学1、2年生の時はコロナ禍の真っ最中で学校に通うことができず。3年生でようやく少しずつ授業が開始され、4年生で通えるようになっていったという感じです。FUKAMI：きちんと卒業できたのですね。香音：はい。ただ、（キャンパスライフがなかったので）お友達はあまりできませんでした。FUKAMI：それは残念ですよね。香音：そうなんです。「キャンパスライフも体験したい！」と思って大学に入ったのですが、結果的にZoomの中で勉強するという形が、お仕事との両立という意味ではちょうど良く、私には合っていたタイミングだったのかなと思います。FUKAMI：仕事と学業の両立があまり大変ではなかったということですが、やはり芸能人として学校へ行き、見られたり、何か言われたりすることもあると思います。そういう時、悩んだり、大変だったことはありませんか？香音：私、割とハッピーな人間なので、見られることがすごく嬉しかったです。「香音ちゃんだ！」と言われて、「普通に通っているの？」と聞かれて、「はい！」といった感じで普通に会話をしていました。すみれ：人が好きなんですね。香音：そうですね。ただ、小学生の時から仕事をしていたので、その頃のほうが、あんまり良く思わないお友達もいたりして。でも、そういうマイナスな意見をもらっても、それほどつらく思わない性格でした。FUKAMI：ご両親（父・野々村真さん、母・野々村俊恵さん）に相談することも全くなかったのですか？香音：最初は心が弱かったので、母に相談しました。「こう言われたんだけど、これはどうすればいい？」と聞いたら、母から強い教えを教えてもらって。FUKAMI：ちなみに、どんな教えなのですか？香音：私の母は、「正しいことは正しい」「間違っていることは間違っている」という考えでした。それを客観的な意見で言ってくれて。その子が間違っていたら、その子の間違いだし、例えば私が何か言われた時に言い返してしまったけど、それは逆に言い返さないほうが良かったよ、などといった教えを受けました。それで、「“大人の考え方”を持ちたいな」と思い始めて、心が強くなりました。FUKAMI：なるほど。だから香音さんは心が大人なのですね。身の振り方がとてもしっかりしている。すみれ：精神年齢が成熟されている。FUKAMI：本当に大人ですね。番組では他にも、幼少期に通ったスクールでの演技レッスン、家族・弟との仲良しエピソード、美容哲学と心の安定などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/