FIFAワールドカップ26欧州予選・グループIの最終節が16日に行われ、イタリア代表とノルウェー代表が対戦した。

ここまで7試合を消化したグループIで開幕から7連勝を飾り、全勝を維持して首位に立つノルウェー代表。2位のイタリア代表とは勝ち点差「3」となっているものの、得失点差ではノルウェー代表が大差をつけており、7大会ぶり通算4度目のワールドカップ出場が決定的となっている。一方のイタリア代表は、ストレートでの本大会行きに向けて9点差以上での勝利が必要。わずかな望みをかけ、ホームでの直接対決に挑む。

試合は、立ち上がりの11分にイタリア代表がスコアを動かす。相手選手のトラップミスを逃さず、敵陣左サイド深くでフェデリコ・ディマルコがボールを奪取。マテオ・レテギとのワンツーでペナルティエリアに侵入し、ダイレクトでゴール前のフランチェスコ・ピーオ・エスポジトに繋ぐ。マーカーを背負った状態でパスを受けると、反転から右足を一振り。注目の若手ストライカーが先制点をもたらした。

その後は、『スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ』で大歓声を受けるイタリア代表が主導権を掌握。前半終了時点で7本のシュートを放った一方、被シュート数を1本に抑え込み、ノルウェー代表を圧倒する。

しかし、後半に入ると形勢が逆転し、63分にノルウェー代表がゲームを振り出しへと戻す。ポゼッションでイタリア代表を押し込みつつ、右サイドでボールを持ったアレクサンダー・セルロートがピッチ中央にドリブル。斜め前に送ったパスをクリスティアン・トルストベットがスルーし、左サイドから絞っていたアントニオ・ヌサが細かいタッチで持ち運ぶ。最後はボックス内で思い切りよく左足を振り抜き、ノルウェー代表が同点に追いついた。

さらに78分、敵陣左サイドのヌサにボールが渡り、2枚のマーカーを引きつけながらペナルティエリア内に横パス。ポケットで引き出したオスカー・ボブが相手選手を縦に突破し、左足でクロスを送る。ファーで待つアーリング・ハーランドが豪快なボレーを叩き込み、アウェイチームが逆転した。なお、ハーランドは欧州予選全試合での得点マークとなった。

わずか1分後にはノルウェー代表のショートカウンターが炸裂し、モアテン・トルスビーのアシストからハーランドが追加点をゲット。後半アディショナルタイムにはヨルゲン・ストランド・ラーセンにも得点が生まれ、4－1でノルウェー代表が勝利した。これにより、ノルウェー代表のワールドカップ出場が決定。2位フィニッシュとなったイタリア代表は、プレーオフへの進出が決まった。

【スコア】

イタリア代表 1－4 ノルウェー代表

【得点者】

1－0 11分 フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（イタリア代表）

1－1 63分 アントニオ・ヌサ（ノルウェー代表）

1－2 78分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

1－3 79分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

1－4 90＋3分 ヨルゲン・ストランド・ラーセン（ノルウェー代表）



【動画】ハーランドによる豪快ボレーの逆転弾！



