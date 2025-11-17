小学館のヒーロー雑誌『てれびくん』は、2026年5月に創刊50周年を迎えることを記念し、「てれびくん50周年キックオフ映画祭」を11月24日から11月28日まで神保町シアターにて開催する。

「てれびくん50周年キックオフ映画祭」では、『てれびくん』編集部が選んだ映画7作を上映。制作関係者のトークイベント付上映会や、変身グッズ持ち込みOKの応援上映、『てれびくん』本誌に掲載される写真撮影会付上映会などを実施する。チケットは全日程「チケットぴあ」にて発売(Pコード 555-757)。タイムスケジュールやトークイベント内容の詳細は、てれびくんの公式ホームページで公開している。

上映作品

「怪獣大奮戦 ダイゴロウ対ゴリアス」(1972年公開)

上映日時：11月24日17:30(稲垣涌三氏(本作撮影)トークイベント付上映会)

発声OK応援上映 みんなで主題歌を歌おう上映会

円谷プロダクション10周年記念作品として公開。ハラペコ怪獣ダイゴロウ映画館で復活。

「少年時代」(1990年公開作品)

上映日時：11月24日14:30

藤子不二雄Ⓐ先生の漫画『少年時代』を、先生本人自ら製作を務め映画化した名作。

「怪物くん 怪物ランドへの招待」(1981年公開作品)、

上映日時：11月25日16:30、11月27日19:00

藤子不二雄Ⓐ先生の｢怪物くん｣カラー版テレビアニメ劇場公開第1作。

「忍者ハットリくん ニンニン忍法絵日記」「プロゴルファー猿 スーパーGOLFワールドへの挑戦!!」(1986年公開)

上映日時：11月24日12:45 、11月28日16:30

藤子不二雄Ⓐ先生の今なお愛される「忍者ハットリくん」と「プロゴルファー猿」の劇場版2本立て。

「人造人間ハカイダー」「超力戦隊オーレンジャー」「重甲ビーファイター」(1995年公開)

(C)東映・東映ビデオ・石森プロ (C)東映・東映ビデオ (C)東映 3本立て公開当時のポスター

上映日時：11月26日16:30(通常上映)、11月28日18:30 (上映終了後トークイベント)

1995年「東映スーパーヒーローフェア」にて上映された劇場版3作品。無敵の三大ヒーローが同時上映で令和に復活。11月28日18:30の上映終了後トークイベントでは、『超力戦隊オーレンジャー』プロデューサー・髙寺成紀氏が登壇する。

「ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊 199ヒーロー大決戦!!」(2011年公開作品)

(C)2011「戦隊199ヒーロー」製作委員会 (C)石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映 公開当時のポスター

上映日時：11月24日11:00(通常上映)、11月25日18:30(上映終了後トークイベント)

歴代35戦隊・総勢199人の戦士が集結。スーパー戦隊史上最大・最高の大決戦。11月25日18:30の回は、竹本昇氏（監督）× 荒川稔久氏（脚本）のトークイベントを実施する。

ゴレンジャーからゴーカイジャーまで大集合！

「劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer」(2019年公開作品)。

(C)2019劇場版「ジオウ・リュウソウジャー」製作委員会 (C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 公開当時のポスター

上映日時：11月27日16:30(変身ベルトなど関連グッズ持ち込み可の応援上映会)、11月26日19：00(上映終了後、記念撮影付上映会、変身ベルトなど関連グッズ持ち込み可の応援上映会)

平成ライダーの集大成「ジオウ」の劇場版!平成20作品の仮面ライダーたちの戦いを応戦しながら令和に鑑賞。11月26日19:00の回は、上映終了後に『てれびくん2・3月号』(12月26日発売号)誌面掲載予定の撮影を実施。また27日・26日ともに変身ベルトなど関連グッズ持ち込み可の応援上映会。