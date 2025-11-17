イプソスは11月13日、医療に関する意識調査の結果を発表した。調査は日本を含む世界30か国23,172人を対象にインターネットで行われた。

Z世代の最大の健康問題1位は「がん」

「自国の人たちが現在直面している最大の健康問題はどれだと思いますか?」という質問に対し、Z世代で「がん」と回答した割合は44%となり、1位となった。これは一昨年の31%から13ポイント増加している。2位の「メンタルヘルス(39%)」も、一昨年の24%から15ポイント増加した。一方、一昨年に1位であった「ストレス(38%)」は、ピーク時の44%から4ポイント減少し、3位となった。

ミレニアル世代の最大の健康問題1位は「ストレス」

ミレニアル世代の最大の健康問題として最も多かったのは「ストレス(50%)」で、約半数が回答しており、一昨年の43%から7ポイント増加した。2位は「がん(37%)」、3位は「メンタルヘルス(25%)」となり、過去2年間で上位3項目の順位に変化はなかった。

X世代の最大の健康問題は「ストレス」

X世代の最大の健康問題として最も多かったのは「ストレス(41%)」で、一昨年の37%から4ポイント増加している。2位は「がん(33%)」で、一昨年から13ポイント減少している。3位の「メンタルヘルス(24%)」は、過去2年間で5ポイント増加した。