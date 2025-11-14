三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下 MUFG)の連結子会社である三菱UFJ銀行は11月12日、OpenAI Group PBC(以下OpenAI)とともに、戦略的なコラボレーションにかかる契約を締結したことを発表した。

MUFGとOpenAIの戦略的コラボレーション

全行員にChatGPT Enterprise導入へ

2024年10月の発表以降、両社は、ChatGPT Enterpriseの全行員利用に向けた実証、製品仕様のアップデートを重ねてきた。今回、その成果を踏まえ、戦略的なコラボレーションにかかる契約を締結し、実証段階から本格的な運用段階へと移行する。

本契約締結により、2026年1月以降、三菱UFJ銀行の全行員約35,000人がChatGPT Enterpriseを日常業務で利用ができるよう順次展開し、社内文書作成・調査対応・顧客対応・分析業務など、幅広い業務において効率化と高度化を図る。行員一人ひとりがより付加価値の高い判断・企画・顧客との対話に注力できる環境を段階的に整えていく。

また社内全体へのAI浸透をさらに加速させるために、両社はプロジェクトチームを立ち上げる。MUFG全社AI浸透運動の「Hello, AI @MUFG」への教育・研修プログラムやサポートの提供を通して、自らAI活用推進ができ、組織の改革に取り組める専門人材＝AIチャンピオンの育成においても両社で連携していく。

四半期ごとの戦略的ビジネスレビュー

今回のコラボレーションにより、戦略、プロダクト、顧客向けサービス、の三軸で四半期ごとの戦略的なビジネスレビューの取り組みを行う。まず、MUFGのAI戦略について最新技術動向にあわせたレビューを実施する。プロダクト面においては、OpenAIの最新モデルや機能をいちはやくMUFGが利用し、実装を開始できるようになる。加えて、OpenAIのスペシャリスト集団と顧客向けサービスの共創に取り組んでいく。MUFGはこの取り組みを通じて、スローガンとして掲げる「AI-Nativeな企業」への変革を着実に推進し、グループ全体のデジタル基盤を飛躍的に強化していく。

リテール領域でのAI活用と顧客体験創出

本契約締結に伴い、リテールにおける革新的な顧客体験の創出に向けた取り組みも開始する。リテールのサービスブランド「エムット」において、AIが一人ひとりの暮らしや価値観に寄り添い、日常の"お金のあれこれ"をサポートし、誰もが自然体で利用できる顧客体験の提供を目指す。

OpenAIのソリューションをMUFGに導入

具体的には、次の4つの施策の検討を進めていく。

AIコンシェルジュ in MUFG Apps

MUFGが提供するグループ各社のアプリに最新のAIを搭載し、質問への回答にとどまらず、利用するほどにパーソナライズされたサポートを行う「AIコンシェルジュ」を実装する。将来的には各アプリのデータを統合し、AIが取引全体を把握したうえでどのアプリからも適格な提案が可能となる。まずは来年度に開業予定のデジタルバンクへの実装を予定している。

申込専用AIチャット「エムットクイックスタート」

MUFGの特設ページに設けたAIレコメンデーションとAIチャットを通じて、MUFG各社の口座開設やサービスの申し込みを丸ごとサポートするサービスを実装する。エムットの様々なサービスの中から、利用者の要望に合う「サービス」を案内し、お得なプログラムのレコメンドも含めて、初めての人にも分かりやすく、安心して利用できる仕組みを構築していく。

Apps in ChatGPT連携

OpenAIが10月に発表した「Apps in ChatGPT」への連携を検討していく。ChatGPTの仕組みにMUFG各社のアプリ等を接続し、利用者の状況に応じた家計管理や資産運用の相談をChatGPTとの対話の流れの中で自然に行える、新しい金融体験の提供を目指す。

Agentic Commerceへの対応

ChatGPT上で商品の検索から購入まで完結できるサービスのコマース規格(Agentic Commerce Protocol)に対応し、ChatGPT上で販売業者が連携する決済手段に、MUFGの各種決済サービスの実装を目指す。