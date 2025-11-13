インテルに所属するスイス代表DFマヌエル・アカンジが、自身の去就について言及し、インテル残留を希望した。13日、イタリアメディア『カルチョ・メルカート』が同選手のコメントを伝えている。

現在30歳のアカンジは、今夏の移籍市場でマンチェスター・シティからインテルにレンタル移籍を果たした。契約には一定の条件を満たすことで発動される買取義務オプションが付帯しているとも報じられている。

加入して以来、ここまで公式戦13試合に出場しているアカンジ。リーグ戦初出場となった第3節ユヴェントス戦以来、セリエAではフル出場を続け、ディフェンスの中心選手として活躍している。

アカンジはインテルに加入して2カ月半が経ち、「とても良い気分だ。子供たちの世話にするのに一番苦労したが今は落ち着いている」と語り、イタリアでの生活にも順応している模様。「イタリアのサッカーはイングランドのものとは少し違うが、うまく適応できた。継続してプレーできているし、チームは温かく迎え入れてくれた。リーグでは首位に立っているし順調だ」と、インテルでのプレーに充実感を示している。

マンチェスター・シティからのレンタル選手であるアカンジだが、同選手は今後のインテル残留を希望しており、「来夏に何が起こるか誰にもわからない。でも現状では、インテルに残りたいと思っているよ」とコメントを残した。

