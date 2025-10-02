JTは10月1日より、加熱式たばこ用デバイス「Ploom CUBE(プルーム・キューブ)」を、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopにて順次発売している。

Ploom CUBE

「Ploom CUBE」は、「Ploom AURA(プルーム・オーラ)」と同様に、JTの最新加熱技術”SMART HEATFLOW”を搭載し、別格のうまさを愉しむことができる加熱式たばこ用デ バイス。

プルームの原点である、手のひらに収まるラウンデッドキューブのデザインとなっており、カラーバリエーションは、上質で洗練された「ジェットブラック」「ゴールド」「ネイビーブルー」「ルナシルバー」の4色をラインアップ。

Ploom CUBE(左から)「ジェットブラック」「ゴールド」「ネイビーブルー」「ルナシルバー」

また、フロントパネル(単品980円)は「ジェットブラック」「ゴールド」「ネイビーブルー」「ルナシルバー」「ラヴァレッド」「オーシャンブルー」「プラム バイオレット」「ラベンダー」の8種が用意されており、カスタマイズで個性を主張することができるという。

デバイス、クリーニングスティック、 USB Type-C ケーブルがセットになった「プルーム・キューブ・ スターターキット」の価格は1,980円。プロントパネル等の関連アクセサリーとともに、10月1日よりCLUB JTオンラインショップ及および全国のPloom Shopにて販売されている。