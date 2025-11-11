JTは12月1日より、Ploom専用スティックブランド「EVO」から、新メンソール「エボ・ブラック・メンソール」と「エボ・フレッシュ・ミント」の2銘柄を、全国のコンビニエンスストアおよびたばこ販売店等にて順次発売する。

今回新たに発売されるのは、「エボ・ブラック・メンソール」と「エボ・フレッシュ・ミント」の2銘柄。「エボ・ブラック・メンソール」は、研ぎ澄まされたメンソール感を、しっかりとした吸いごたえと共に味わえる“最強メンソール”。吸い終わったあとは、シャープでキレの良い後味をお愉しむことができる。

「エボ・フレッシュ・ミント」は、ひと口目からさわやかなミントの香りが口いっぱいに広がる“清涼メンソール”。甘みのあるミントの香りと程よいメンソール感で、心地よい冷たさを味わうことができる。

いずれの銘柄も、メンソールの冷感をより引き立たせる冷感アクティベート成分が搭載されており、よりクリアな爽快感を実現。12月1日より順次、CLUB JTオンラインショップ、全国のPloom Shop、Ploom STAND、コンビニエンスストア及びたばこ販売店等にて発売される。価格は20本入りで550円。

なお、既存のメンソール銘柄「エボ・コールド・メンソール」にも冷感アクティベート成分を搭載。12月1日より順次発売される。こちらも価格は、20本入りで550円。