マイナビは11月12日、「マイナビ2026年卒大学生キャリア意向調査10月中旬＜就職後の副業・投資意欲＞」の結果を発表した。調査は2025年10月8日～10月12日、2026年3月卒業予定の全国の大学生、大学院生1,105名(文系男子189名、理系男子249名、文系女子455名、理系女子212名)を対象にインターネットで行われた。

就職先の給与によってどのような生活ができると思うか

学生に「就職先の給与によってどのような生活ができると思うか」を聞くと、「満足する生活が続けられそう」と回答した割合は36.7%と、約3人に1人だった。また、「最低限の生活はできると思う」割合は48.3%と約半数だった。

就職先の給与でどんな生活になるか

さらに、「最低限以上の収入を得る目的」について聞いたところ、最も多かった回答は「自分の生活を豊かにするため(80.6%)」であり、次いで「やりたいことをするためにはお金が必要だから(40.2%)」といった、生活の充実や自己実現を目的とした回答が上位にあがった。さらに、「老後のために貯金をしたいから(33.8%)」、「将来の資産を増やすため(33.4%)」など、将来設計を意識した堅実な回答も多く見られた。

最低限以上の収入を得る目的

就職後の副業に対する考え

就職後の副業に対する考えを聞くと、「副業を行いたい」と回答した学生は58.8%と約6割だった。

就職後の生活イメージ別に副業希望の有無をみると、「就職先の給与のみで満足する生活が続けられそう」とした学生の副業希望率は43.7%であったのに対し、「就職先の給与のみでは生活はできないと思う」とした学生では約2倍の83.0%だった。これにより、収入に対する見通しが副業希望に影響していることが示唆された。

就職後の生活と副業の関係

さらに、副業を希望する理由としては、全体では「貯蓄や自由に使えるお金の確保のため(55.0%)」という回答が最も多かった。一方で、「就職先の収入のみで満足のいく生活ができる」と回答した学生の中には「新たな知識や経験を得るため(40.3%)」といった理由をあげる割合が他の学生よりも高く、収入目的に加えて、自己成長やキャリア形成を目的として副業を検討していると考えられる。

副業を行いたい理由

社会人になったらお金を"かけなければいけない"と思うもの

社会人になった際に「お金を"かけなければいけない"と思うもの」について聞いたところ、最も多かった回答は「貯蓄(69.6%)」であった。また「資産形成・資産運用(36.4%)」をあげる学生も3人に1人と、資産形成への意識は決して低くないことがわかる。

また投資意欲については、4人に1人が「社会人になったら検討してみたい(25.2%)」と前向きな回答だった。

就職後の生活イメージ別にみると「就職先の給与のみで満足する生活が続けられそう」と回答した学生は他の学生と比較して、「すでに投資を行っている(19.8%)」あるいは「社会人になったら必ず行う(27.5%)」の回答割合が高い傾向にあった。副業意向とは反対に、収入に対する見通しがポジティブな学生ほど、将来を見据えた資産形成に積極的であることが示唆された。