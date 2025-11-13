本物のマシンを用いたレースシム｜ホンダ・レーシング、「Honda eMS SIM-01」を10台限定で発売

ホンダ・レーシングが開発したレーシングシミュレーター「Honda eMS SIM-01」が、2025年11月11日より10台限定で発売された。価格は1,000万円（税別）。ベースとなったのは、ホンダ・レーシング・スクール鈴鹿（HRS）の教習用フォーミュラマシンであり、実際にサーキットトレーニングで使用されていた車体をもとに製作されている。

【画像】構造そのものが「本物のレーシングマシン」！ホンダ・レーシングが開発したレーシングシミュレーター（写真8点）

本モデルは、株式会社ホンダ・レーシング（HRC）が2023年から推進するeモータースポーツ（eMS）プロジェクトの延長線上に位置づけられるものだ。HRCは「車を操る楽しさ・競う楽しさ・観る楽しさ」を世界中の人々と共有することを目的に、仮想空間と現実のモータースポーツを融合させる取り組みを積極的に展開している。年に一度開催されるeモータースポーツイベントでは、初年度20万人、2024年には23万人、そして2025年には22万人が参加するなど、世界規模での関心が高まっている。

Honda eMS SIM-01の特徴は、その構造そのものが”本物のレーシングマシン”である点にある。ベース車両には、F1をはじめ国内外のトップドライバー育成に用いられたフォーミュラ車両「童夢 SDH-F04」を採用。車体内部には6.2chサラウンドシステム、1500W振動子、サイドポンツーン内蔵サブウーファーなどが搭載され、加速Gや路面からの振動をリアルに再現する。単なる映像的な没入感にとどまらず、五感を刺激する走行体験を提供するのが最大の魅力だ。

筐体サイズは全長3,000mm、全幅1,700mm、高さ1,000mm、重量は200kg。PCおよびコンソール接続にも対応しており、家庭でもプロフェッショナルな環境でのシミュレーション走行を実現できる。購入時には、リバリー（カラーリング）を希望に応じてカスタマイズすることも可能。好みのレーシングチームのデザインを再現するなど、個性を反映した1台に仕上げることができる。

なお、体験を希望するユーザー向けにレンタルサービスも用意されており、eMS問い合わせ窓口を通じて申し込みが可能。販売はZENKAIRACINGのWEBサイトにて行われる。

HRCが手がけたHonda eMS SIM-01は、単なるゲーム機器ではなく、モータースポーツの未来を体感する”装置”といえる。現実のサーキットで培われた技術が家庭に届く――その瞬間、バーチャルとリアルの境界は、限りなく薄くなるだろう。