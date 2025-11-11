なかやまきんに君が太鼓判！高コスパ「nnoum」スキーウェアで冬を制覇

「ヤー！パワー！」日本中に笑顔と筋肉を届けるあの男が、この冬、ゲレンデに新たな旋風を巻き起こします！

なかやまきんに君、スキー界に「パワー！」注入！タナベスポーツ公式アンバサダーに就任

スキーシーズン到来を告げるかのような、とびきりホットなニュースが舞い込んできました！なんと、日本中に笑顔と筋肉を届けるあのなかやまきんに君が、スキー用品専門店タナベスポーツの公式アンバサダー、そしてプライベートブランド「nnoum（ノアム）」の着用モデルに就任したというのです。

「一番したくない！『滑る』仕事を受けた！笑」という、きんに君らしいユーモアたっぷりのコメントに、思わずクスリとしてしまいますね。一体、どんな「滑り」を見せてくれるのか、今からゲレンデでの活躍が楽しみで仕方ありません！

なぜ、きんに君が選ばれたのか？タナベスポーツが語る「人間力」

「なぜ、なかやまきんに君がスキー用品店のアンバサダーに？」と、最初は意外に感じた方もいるかもしれません。しかし、創業61年の歴史を持ち、スキー用品ネット通販で日本トップシェアを誇る老舗タナベスポーツが彼を選んだ理由を知れば、誰もが納得するはずです。

タナベスポーツがアンバサダーに求めたのは、単なる知名度だけではありませんでした。

これらの要素が、タナベスポーツの目指す企業姿勢と見事に合致したとのこと。まさに、きんに君の魅力が凝縮されたような理由ですよね。彼の「ヤー！パワー！」という掛け声が、今年の冬のゲレンデにどれだけの活気をもたらすか、期待せずにはいられません！

なかやまきんに君がスキー板を担ぐ姿も公開されています。

彼のウェアを着用した姿は特設ページでチェックできますよ。

筋肉も喜ぶ！高コスパ＆高品質スキーウェア「nnoum（ノアム）」の秘密

今回の発表で、もう一つ注目すべきは、きんに君が着用モデルを務めるタナベスポーツのプライベートブランド「nnoum（ノアム） 」です。

創業61年の英知が詰まった「nnoum」とは？

「nnoum（ノアム）」は、「高品質で高コスパ」を掲げるスキーブランド。創業61年のタナベスポーツが長年培ってきた経験と知見が、このブランドにはぎゅっと詰まっています。

きんに君も「シンプルでスタイリッシュ！着心地も良くて、私の筋肉も喜んでいました！」とコメントしており、彼の筋肉も認める着心地の良さには期待が高まります。今年の冬には、彼が実際にノアムのウェアを着てゲレンデロケに挑むそうなので、スクワットで鍛え上げた脚でどんな滑りを見せてくれるのか、目が離せません！

有名ブランド級の機能性とデザインを両立

私が特に注目したのは、有名アパレルブランドと同じ工場で生産されているという点です。これは、品質に対する信頼性の証とも言えるのではないでしょうか。

「nnoum（ノアム）」のウェアは、ウィンタースポーツを楽しむために欠かせない機能性をしっかりと備えています。

：一般的な雨具が10,000mmH2O程度と言われる中、この耐水圧は非常に高い数値です。大雪や吹雪といった過酷な雪山環境でも、ウェア内への水の侵入をしっかりと防いでくれるでしょう。：寒さの厳しいゲレンデで、体を温かく保つことはパフォーマンス維持にも繋がります。：メンズ、レディース、ジュニアと幅広いサイズ展開はもちろん、ハイエンドモデルにも劣らないサイズ調整機能まで備わっています。これなら家族みんなでノアムのウェアを楽しめますね。：今季モデルは「無駄を削ぎ落としたシンプルなデザイン」が特徴。スタイリッシュな見た目はもちろん、動きやすさも追求されており、機能性とファッション性を両立したこだわりの一着と言えるでしょう。

スキーウェアだけでなく、ゴーグル、グローブ、ヘルメット、ソックス、アンダーウェアまで、トータルコーディネートができる豊富なアクセサリー類も展開しているのも嬉しいポイント。これ一つで、全身をノアムで揃えることが可能です。

このスペックで、この価格は驚き！

「高品質で高コスパ」という言葉の通り、「nnoum（ノアム）」の最大の魅力は、その親しみやすい価格帯にあります。ハイスペックな素材と有名ブランドと同等の生産背景を持ちながら、手が出しやすい価格を実現しているのは、長年の経験を持つタナベスポーツだからこそできることでしょう。

「スキーウェアは高いから…」と躊躇していた方や、これからウィンタースポーツを始めたい初心者の方にとって、これほど魅力的な選択肢はないのではないでしょうか。

今すぐ手に入れよう！購入方法

「nnoum（ノアム）」の製品は、タナベスポーツのオンライン公式サイトおよび本店(実店舗)で購入可能です。

見逃せない！「パワー！」全開キャンペーンで冬支度を

さらに、今回のアンバサダー就任を記念して、期間限定の超お得なキャンペーンが開催されます！

このチャンスを逃す手はありません！欲しかったスキー用品や、気になっていた「nnoum（ノアム）」のウェアを、この機会にお得に手に入れましょう。この冬、ゲレンデで「パワー！」と叫びながら、最高のウィンタースポーツ体験をしてみてはいかがでしょうか。

