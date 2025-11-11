IO、日本武道館公演より「Spotlight from JUST SHOW」ライブ映像公開

東京のラッパーIOが自身のYouTubeチャンネルにて、7月16日に開催された日本武道館公演「JUST SHOW」より「Spotlight」のライブ映像を公開した。
11月16日には早くも次なる単独公演「JUST SHOW RELOADED」が横浜アリーナにて控えており、チケットは現在キャンセル分・カメラ席解放による追加販売分のみ販売中となる。
また、本公演はABEMAでの独占生配信が決定している。
＜ライブ情報＞
「JUST SHOW RELOADED」
2025年11月16日（日）横浜アリーナ
時間：18:00 OPEN・19:00 START
追加席販売（先着）：10月29日 （水） 20:00より開始
受付URL：https://eplus.jp/io/
券種・金額：指定席: ￥11,000（税込）
立ち位置指定: ￥10,500（税込）
ABEMA配信URL：https://abema.go.link/cQmek
主催：VERETTA SOUNDS
IO Instagram: https://www.instagram.com/iointheday/
VERETTA SOUNDS: https://www.instagram.com/veretta_sounds/