パソナは12月3日、島根県の企業との交流イベント「学生×企業交流会 in BINGO」を福山大学社会連携推進センター(広島県福山市丸之内)で開催する。

学生×企業交流会 in BINGO

備後地区の学生と島根県で働く社会人との対面交流イベントを今年も開催する。就職や業界のこと、インターンシップ、仕事のやりがいなどについて、社会人と気軽に話ができる機会を設ける。

第1部では、学生と企業の6名程度のグループで3回のテーブルトークを実施する。第2部では、しまねの美味しいものを囲みながら学生同士や社会人との懇談を通じて交流を深める。

開催日時は2025年12月3日17:45～20:10。参加費は無料で、定員は先着40名までの事前申込制となる。対象は備後地区の大学に在籍する学生(最終学年を除く)。出身地を問わず誰でも参加可能となっている。堅苦しい会ではないため私服で参加できる。さらに、友人同士の参加で「しまねご当地パン」、また参加者全員に「島根のおいしいレトルトカレー」のプレゼントも用意されている。

参加企業は、イマックス、ジェイ・オー・ファーマ、日新ホールディングス、パナソニック ソーラーシステム製造、リードコナン、SacoS、石見ケーブルビジョン、日本システム開発、オネスト、テクノプロジェクト、プロビズモ、島根銀行、東京靴、タカハシ包装センター、島根トヨタグループ、石見さくら会、髙村、エブリプラン、昭和測量設計事務所、しまね海洋館の20社となる。