「今どう反応するのが正解なんだろう」――。

会議中、誰かの発言に微妙な沈黙が流れるのを感じたり、周囲を見回して空気をうかがったりした経験があるビジネスパーソンは少なくないでしょう。日本経済新聞社とJob総研が2025年に実施した「職場会議の実態調査」では、会議に不満を感じている人が約7割にのぼり、「発言しづらい」「議論が深まらない」といった声も多く見られました。

働き方やコミュニケーションの形が変化する中で、「何となく気まずい会議」に疲れを感じる場面は、以前より増えているのかもしれません。そこで本連載では、マイナビニュース会員が実際に経験した「気まずい会議」を漫画形式で紹介します。違和感を覚えり、微妙な空気を感じたりしたエピソードを参考にしながら、よりよい会議の場づくりに役立ててみてください。

「効率よく会議を行う」ために議論をしたら……

会議のための会議は「会社員あるある」の代表例の一つと言って過言ではありません。

・経営会議で「うまくいっている」ということを必要以上にアピールするため、事前に参加者同士で報告内容や発表事項をすり合わせるミーティング

・議論や意思決定が行われず、各自の作業進捗を順番に読み上げるだけの形骸化したミーティング



これらは会議という言葉が意味する本質的な部分から逸脱した行為と言えるでしょう。特に日本の会社は、この「会議のための会議」が蔓延しているような気がしてならなりません……。

一條マサヒデ いちじょうまさひで 原作者として幅広い作品の原作を手掛ける。主な担当作品は『B.B.Joker』『4ジゲン』/にざかな 『殺し屋さん』/タマちく. 『原作さん』/一條マサヒデ 『きょうの思春期』/こだくさん 『角刈りすずめ』/KICHIJO 『2まいめ』/アサミジョー 『高倉くんには難しい』など。Xはコチラ。 この著者の記事一覧はこちら

藤本たみこ ふじもとたみこ 白泉社『月刊LaLa』でマンガ家としてデビュー。その後、イラストレーターとして児童書・WEB媒体・広告など幅広く活動中。主なイラストに主なイラストに『絶景温泉ひとり旅そろそろソロ秘湯(小学館)』『明日香さんは負けない(講談社)』『なりたい! が見つかるお仕事図鑑(朝日新聞出版)』など。オフィシャルサイトはコチラ。 この著者の記事一覧はこちら

会議に関するアンケート

調査時期: 2026年3月26日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 400人

調査方法: インターネットログイン式アンケート