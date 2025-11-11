PGF生命は11月10日、「『おとなの親子』の生活調査2025」の結果を発表した。調査は2025年9月9日～9月11日、70歳以上の実の親がいる40～69歳の男女2,000人を対象にインターネットで行われた。

親離れできていないと感じたことがあるか

全回答者(2,000名)に、自身が親離れできていないと感じたことがあるかを聞いたところ、「ある」は9.9%、「ない」は90.2%と、ほとんどが親離れできていると感じていることがわかった。男女別にみると、「ある」(男性5.6%、女性14.1%)は、女性では男性の2倍以上となった。

反対に、親が子離れできていないと感じたことがあるかを聞いたところ、「ある」は9.7%、「ない」は90.3%と、自身の親離れに対する意識と同様、大多数が親が子離れできていると感じていることがわかった。おとなの親子ではお互いに自立していると感じている人が多いようだ。男女別にみると、「ある」と回答した人の割合は、男性5.1%、女性14.3%と、男性と比べて女性のほうが9.2ポイント高くなた。

親離れできていないと感じたエピソード

自身が親離れできていないと感じたことがある人(197名)に、自身が親離れできていないと感じたエピソードを聞いたところ、「いつまでも食事を作ってもらっている(60代女性)」、「数ヶ月ごとに食品などを送ってくれること(40代男性)」、「実家の近くに住んでいる(40代女性)」といった回答がみられた。また、「なんでも親に頼ってしまう。いつまでも元気でいると思っている(40代女性)」や「困るとすぐ連絡(50代男性)」、「親が喜ぶような決断をしがち(40代女性)」といった回答もみられた。経済的な援助のほか、家事の手伝いといった親からの支援やサポートを受けるときや精神的に親に頼ってしまうときに、自身が親離れできていないと実感することが多いようだ。

親離れできていないと感じたエピソード

親が子離れできていないと感じたエピソード

親が子離れできていないと感じたことがある人(194名)に、親が子離れできていないと感じたエピソードを聞いたところ、「帰る時間や食事内容などを何度も聞いてくる(60代女性)」や「いつまでも小さい子どもにするような注意をしてくる(40代男性)」といった回答、「コロナで自分が熱があるのに子どもの世話をしようとする(60代男性)」、「親が自分の家の前を通るたびに電話をかけてくる(40代女性)」、「実家の近くに引越しを勧めてくる(40代女性)」、「仕事のチャンスがあったのに、同居を望んだためにできなかった(60代女性)」といった回答がみられた。親が子離れできていないと感じている人では、些細なことで心配されたり、干渉・心配されるといったいつまでも子どものような扱いをされたりすることが多いようだ。

親が子離れできていないと感じたエピソード

年齢を重ねてやっと理解できた親の言葉

全回答者(2,000名)に、年齢を重ねてやっと理解できた親の言葉があるかを聞いたところ、「ある」は22.6%、「ない」は77.4%だった。男女別にみると、「ある」は男性では17.7%、女性では27.5%となった。

年齢を重ねてやっと理解できた親の言葉がある人(452名)に、年齢を重ねてやっと理解できた親の言葉を聞いたところ、「親の心子知らず(60代男性)」、「お金を貸す場合は、あげたと思え(40代女性)」、「普通に生活できているありがたさ(60代女性)」といった回答や、「身の丈に合った生活をする(40代女性)」、「睡眠、食事の大切さ(50代女性)」、「勉強しておきなさい(40代女性)」、「人のために尽くしなさい(50代男性)」、「親孝行したいときには親はなし(40代男性)」といった言葉が挙げられた。

年齢を重ねてやっと理解できた親の言葉があるか

年齢を重ねてやっと理解できた親の言葉

「"親に似てきたな"と思うことがある」は約半数

続いて、親に似てきたと感じることについて質問した。

全回答者(2,000名)に、年齢を重ねて"親に似てきたな"と思うことがあるかを聞いたところ、「ある」は49.6%、「ない」は50.4%と、拮抗した。男女別にみると、「ある」と回答した人の割合は、男性44.0%、女性55.2%と、男性と比べて女性のほうが11.2ポイント高くなった。

"親に似てきたな"と思うことがある人(992名)に、年齢を重ねて"親に似てきたな"と思うことを聞いたところ、1位「性格」(33.5%)、2位「行動パターン」(22.6%)、3位「生活習慣」(21.1%)となった。普段の言動から似てきたことを実感することが多いのかもしれない。次いで、4位「口ぐせ」(20.8%)、5位「食の好みや好きな味付け」(19.9%)となった。

男女別にみると、男性では6位だった「食の好みや好きな味付け」(男性15.9%、女性23.0%)が女性では2位に挙がった。

親との関係性の変化を感じたこと

大人になってから"親との関係性が変わった"と感じたことがあるかを聞いたところ、「ある」は14.2%、「ない」は85.8%と、大半は関係性は変化していないと感じていることがわかった。男女別にみると、「ある」と回答した人の割合は、男性8.3%、女性20.1%と、男性と比べて女性のほうが11.8ポイント高くなった。

「ある」と回答した人(284名)に、大人になってから"親との関係性が変わった"と感じたことを聞いたところ、1位「親に対する気持ちの変化」(59名)、2位「仲の良さ・距離感の変化 」(53名)、3位「会話の変化」(44名)となった。

回答の詳細をみると、「親子喧嘩が減った(40代男性)」、「家の管理や決め事が自分になってきた(50代女性)」、「守られる立場から、守るほうになった(60代女性)」、「自分の生き方を認めてもらえるようになった(40代男性)」、「何かの決断を委ねられるようになった(40代女性)」、「親の苦労がわかって、自分が優しくなった(40代女性)」といった回答がみられた。距離ができたことでお互いに客観視できるようになったり、同じ親の立場になって理解が深まったりすることで親子間の関係性が変わったことを実感することが多いようだ。

大人になってから会話の内容は変わった?

大人になってからの親との会話について質問した。

全回答者(2,000名)に、大人になってから、親と話す頻度が増えたことを聞いたところ、「健康・病気」(43.6%)が最も高くなった。大人になるにつれ、共感できることが増えるほか、将来に備えて、親の健康状態を把握しておくために、自然と健康に関する話題が増えている親子が多いのかもしれない。次いで、「日常の出来事」(37.1%)、「家族・親戚」(31.4%)、「子ども(親にとっての孫)」(29.3%)、「食事・グルメ」(22.1%)となった。

反対に、大人になってから、親と話す頻度が減ったことを聞いたところ、最も高くなったのは「自身の悩み」(7.8%)で、「旅行・レジャー」「ファッション」(いずれも7.2%)、「将来の計画」(6.9%)、「芸能・音楽」(6.5%)が続いた。

大人になってから、親と話したいと思っているが話せていないことを聞いたところ、「お金」(11.5%)がTOPとなった。親の年金や資産、自身の経済状況について、話したいと思いながらも、話すことに遠慮がちになっている親子は少なくないようだ。次いで、「将来の計画」(10.9%)、「自身の悩み」(8.0%)、「健康・病気」(7.8%)、「親の悩み」(6.2%)となった。

親から教わって感謝していること

全回答者(2,000名)に、親から教わって感謝していることを聞いたところ、1位は「料理・食に関すること」、2位「礼儀・作法に関すること」、3位「お金に関すること」、4位「優しさ、思いやり」、5位「感謝の心」となった。

男女別にみると、男性では1位「礼儀・作法に関すること」、2位「お金に関すること」、3位「生き方・人生に関すること」「優しさ、思いやり」となり、女性では1位「料理・食に関すること」、2位「礼儀・作法に関すること」、3位「お金に関すること」、4位「優しさ、思いやり」、5位「感謝の心」だった。「料理・食に関すること」は、女性ではダントツとなった一方、男性ではTOP10にランクインしなかった。

親から教わって感謝していること

親の尊敬できるところ

親の尊敬できるところを聞いたところ、1位「優しさ、思いやり」、2位「真面目さ、誠実さ」、3位「仕事、働く姿勢」、4位「育ててくれたこと」、5位「我慢強さ、忍耐強さ」となった。

男女別にみると、男女ともに「優しさ、思いやり」が1位となり、男性では2位「真面目さ、誠実さ」、3位「育ててくれたこと」、4位「仕事、働く姿勢」、5位「我慢強さ、忍耐強さ」、女性では「優しさ、思いやり」と同数で「真面目さ、誠実さ」も1位となり、3位「仕事、働く姿勢」、4位「自立・自活」、5位「我慢強さ、忍耐強さ」となった。また、女性では「料理、食育」が6位に挙がった。

親の尊敬できるところ

親の見習いたくないところ

全回答者(2,000名)に、親の見習いたくないところを聞いたところ、1位「性格」、2位「人間関係・コミュニケーション」、3位「生活習慣」、4位「価値観・人生観」、5位「金銭面」となった。

回答の詳細をみると、1位の「性格」では「見栄を張りすぎる(50代男性)」、「意地っ張りだが意外といい加減(60代女性)」、「頑固で人の助言を受け入れない(40代男性)」、2位の「人間関係・コミュニケーション」では「おせっかいが度を越している(50代女性)」、「世間体を気にしすぎる(50代女性)」、3位の「生活習慣」では「物を捨てることができない(50代女性)」、「あまり身なりに気を使わない(50代女性)」といった回答が挙げられた。

親の見習いたくないところ

理想の「おとなの親子」だと思う芸能人親子は?

全回答者(2,000名)に、自身が理想とする「おとなの親子」の関係を築いていると思う芸能人親子(1組)を聞いたところ「高橋 英樹さん&高橋 真麻さん」が1位となり、次いで、2位「関根 勤さん&関根 麻里さん」、3位「明石家 さんまさん&IMALUさん」、4位「渡辺 謙さん&杏さん」、5位「三浦 友和さん&三浦 祐太朗さん・三浦 貴大さん」となった。

理想の芸能人親子として挙げた理由をみると、「高橋 英樹さん&高橋 真麻さん」では「お互いに尊重し合い、程良い距離感を保っている」「しっかりと物を言える関係性っぽいので」「お互いしっかり自立しつつ、仲が良い」、「関根 勤さん&関根 麻里さん」では「親子間でコミュニケーションがとれている」「それぞれのライフスタイルを尊重しているようだから」、「明石家 さんまさん&IMALUさん」では「適度に距離が保たれているが楽しそう」「どちらも依存していない」といった回答があった。親子仲が良好でありながらも、お互いを尊重し、適度な距離を保っている親子像を理想としている人が多いようだ。

過去の調査結果とあわせてみると、3年連続で「高橋 英樹さん&高橋 真麻さん」が1位、「関根 勤さん&関根 麻里さん」が2位、「渡辺 謙さん&杏さん」が4位となり、2年連続で「明石家 さんまさん&IMALUさん」が3位でした。また、「小泉 純一郎さん&小泉 孝太郎さん」親子が初のTOP10入りとなった。

親の資産の内容、把握している?

全回答者(2,000名)に、親子間での家計状況や資産状況に関する情報共有について質問した。

まず、親の資産の内容(種類や資産額)を把握しているか聞いたところ、「把握している」は28.2%、「把握していない」は71.8%となった。年代別にみると、「把握している」(40代12.6%、50代26.5%、60代45.5%)は年代が上がるにつれ高くなる傾向がみられた。同居親子と別居親子を比較すると、「把握している」(同居親子36.3%、別居親子26.0%)は同居親子が10.3ポイント高くなった。

親の収入や生活費を把握しているか聞いたところ、「把握している」は34.8%、「把握していない」は65.1%となった。年代別にみると、「把握している」(40代18.8%、50代34.0%、60代51.8%)は親の資産の内容と同様に、年代が上がるにつれ高くなる傾向がみられ、60代では半数以上となった。同居親子と別居親子を比較すると、同居親子では「把握している」は45.4%と、別居親子(32.0%)と比べて10ポイント以上高くなった。

親の収入や生活費を把握しているか

自身の収入や資産の内容(種類や資産額)を親に伝えているか聞いたところ、「伝えている」は17.8%、「伝えていない」は82.2%となり、大多数が伝えていないことがわかった。年代別にみると、「伝えている」が最も高くなったのは50代(19.9%)だった。同居親子と別居親子を比較すると、「伝えている」(同居親子28.5%、別居親子14.4%)は同居親子が別居親子の約2倍となった。同居親子では、生活を共にするうえで、資産の状況などについて情報を共有している親子が少なくないようだ。

親から金銭面の支援を受けたことがあるか

全回答者(2,000名)に、これまでに、親から金銭面の支援を受けたことがあるか聞いたところ、「受けたことがある」は46.1%、「受けたことはない」は53.9%となった。同居親子についてみると、「受けたことがある」は50.0%と、半数となった。別居親子についてみると、「受けたことがある」は44.9%だった。

一方で、これまでに、親に金銭面の支援をしたことがあるか聞いたところ、「したことがある」は23.1%、「したことはない」は77.0%となり、支援をしたことがない人が多数だった。ここで、"支援を受けたことがあるか"の結果とあわせてみると、支援を受けたことがある人の割合(46.1%)は支援をしたことがある人の割合(23.1%)の2倍となった。同居親子と別居親子を比較すると、「したことがある」(同居親子35.4%、別居親子19.3%)は同居親子が16.1ポイント高くなった。

親から金銭面の支援を受けたことがあるものを聞いたところ、最も高くなったのは「生活費(社会人以降)」(23.1%)となり、「結婚費用」(22.5%)、「不動産購入時の頭金」(13.8%)、「自動車購入時の頭金」(13.3%)、「子どもの教育資金」(12.4%)が続いた。

親から金銭面の支援を受けたことがあるもの

支援額の平均(受けたことがある人)をみると、「生活費(社会人以降)」は138.8万円、「結婚費用」は137.4万円、「不動産購入時の頭金」は563.2万円、「自動車購入時の頭金」は132.8万円、「子どもの教育資金」は180.4万円となった。