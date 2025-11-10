ジーユーが展開する「バレルレッグ」シリーズが、10月末時点で累計販売本数1,000万本を突破した。なお、対象商品は、商品名に「バレルレッグ」と入った商品で、対象期間は2024年6月～2025年10月末、対象販売国はジーユーが展開する国と地域(日本・台湾・香港・中国・米国)の店舗およびオンラインストア。

「バレルレッグ」とは、「バレル(樽)」のような曲線が特徴の、ヒップから裾にかけて立体的な丸みを出した強めのテーパードシルエットのボトムス。膝のダーツやサイドの切り替え位置にこだわり、丸みがあるのにすっきりとした印象のデザインで、誰がはいてもトレンドのシルエットになるのが特徴。

幅広いカテゴリやデザインのバリエーションで展開されており、 グローバルでヒットしているトレンドボトムスとして認知を拡大している。

ジーユーは、新シルエット「バレルレッグ」のトレンドをいち早く捉え、利用者の声をもとに試作を繰り返し、開発。さらに、ジーユーが展開する国や地域での試験的な販売を通じて得られた声を反映し、体型を問わず多くの人がきれいに着こなせるシルエットに仕上げた。

利用者からは「はき心地も良いし、シルエットもよく見えるので買ってよかったです! 気づいたら全色買っていました! 」「とにかく楽チン。自転車に乗っても良し、大股で歩いても良し。活動範囲が広がり、はいていて楽しい! 」 などの声が上がり、グローバルで多くの人から高い評価を得ている。