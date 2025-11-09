9日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した上原浩治氏が、カブスからFAになった今永昇太について言及した。

上原氏は「意外でしたね。このまま残ると思ったんですけども、ちょっと後半に失速したというところと、お金の問題というのが球団にはあったんじゃないですかね」と予想した。

今永はカブス2年目の今季、25試合・144回2/3を投げ、9勝8敗、防御率3.73だった。