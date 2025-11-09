9日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した上原浩治氏が、カブスからFAになった今永昇太について言及した。
上原氏は「意外でしたね。このまま残ると思ったんですけども、ちょっと後半に失速したというところと、お金の問題というのが球団にはあったんじゃないですかね」と予想した。
今永はカブス2年目の今季、25試合・144回2/3を投げ、9勝8敗、防御率3.73だった。
9日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した上原浩治氏が、カブスからFAになった今永昇太について言及した。
上原氏は「意外でしたね。このまま残ると思ったんですけども、ちょっと後半に失速したというところと、お金の問題というのが球団にはあったんじゃないですかね」と予想した。
今永はカブス2年目の今季、25試合・144回2/3を投げ、9勝8敗、防御率3.73だった。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。