「復讐同盟を結成しない?」サレ妻3人の復讐劇が、今始まるー…。

結婚3年目である主婦の奈津子は、態度の大きい夫・義隆との日々に擦り切れていた。毎日何かと文句をつけられては謝り、こんな毎日から抜け出したいと願っていた。しかし一人で生きていく自信も経歴もない。ただこのまま歳を重ねていくのかと思っていたある日、家族旅行のキャンセルで家へ戻ると夫の不倫現場を目撃してしまう。いてもたってもいられず家を飛び出す奈津子。突然大学時代の友人に呼び出され向かうとー…。

DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』(作画・きら、原作・雙葉葵)より一部をご紹介します。

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