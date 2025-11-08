「私たちのアナザースカイはLA！」新しい学校のリーダーズ、トイレがあふれた思い出の地とは？

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。今回の放送では、リスナーの皆さんから届いた書き込みを紹介していきました。

――運動会で「WOO GO!」を選曲した先生はコアファン？

RIN：生徒の皆さん、こんばんは！「SCHOOL OF LOCK!」の青春の講師、新しい学校のリーダーズのRINです！

KANON：KANONです！

RIN：さて、登校3日目の今夜はこちらの授業をお届けしましょう！ AG Reading！ 生徒の皆さんから届いた書き込みを紹介していきます！ いつも書き込みやメッセージありがとうございます！

KANON：ありがとうございます！

RIN：掲示板だけじゃなくて、メールやLINEからでもメッセージを送れるので、ぜひ皆さんいつでも待っております！

＜リスナーからのメッセージ・あいじゅ 埼玉県 11歳＞

先日、運動会が終わったのですが、1個下の4年生の徒競走で、リーダーズ先生の「WOO GO!」が流れてきて、選曲した先生のなかにリーダーズファンがいるのかと思いました。

KANON：えー、「WOO GO!」ね。なかなかコアなファンじゃないと選ばない。

RIN：そうだね。

KANON：結構ゆっくりめだけどね。

RIN：でも曲の意味的には、動くと頭も爽快になって元気になるから、勉強とかで落ち込んだりしていたら、とにかく動いちゃおう！ みたいな、そういうことを歌ってるんですけど。

KANON：そうだね。でも、これさ、「とんとんとん」じゃなくて「タッタッタッタ」だったらめっちゃ速くない？

RIN：めっちゃ速い！ すごい速そうだけど、普通に聴いたらジョギングぐらいな。

KANON：だから、よっぽど好きだね！ 私たちの曲で徒競走に合いそうな曲は、さっき思ったんだけど「Go Wild」とか良いよね。猪突猛進だからさ、頭から走っていけそうじゃない？「青春を切り裂く波動」とかね。

RIN：「一心不乱に前に進めば」って、めっちゃ前に進んでいるし良いね。

KANON：なかなか「WOO GO!」は選ばないですけれども、嬉しいよね。ありがとうございます。ちょっとその先生を特定しておいてほしいな。で、結果を送ってください、ありがとう！

――いつか「アナザースカイ」に出てみたい？

＜リスナーからのメッセージ・ミラン 東京都 15歳＞

最近、リーダーズ先生がいろいろなテレビ番組に出ていて嬉しいです。今後、皆さんが出てみたい番組、いつも見ていて参加したい番組などはありますか？ 私はいつかリーダーズ先生が「ここが私たちのアナザースカイ」と言う日を楽しみに待っています。

RIN：言いたい！

KANON：言いたいよね。私たちのアナザースカイはLAでしょ。

RIN：LAだね！ だって初めて4人で海外に行ったのがLAだし、そこで急に2か月半の生活が始まったからね。

KANON：今までのLA滞在を足したら、結構な日数になるよね。しかもLAに行ってから、いろいろなことが巻き起こっていますから、アナザースカイといっても良いのではないでしょうか？

RIN：ね、アナザースカイって言いたい！

KANON：思い出の土地とかさ、いっぱいあるよね。

RIN：いっぱいある。

KANON：よく行っていたカフェもあるし、エアビ（Airbnb）を借りていたから、今そのエアビが貸し出されているのかわからないけどさ、行きたいし。

RIN：行きたい。いろんなところが壊れたあのエアビ！

KANON：虫がいっぱい出たあのエアビ、トイレがあふれたあのエアビ。

RIN：急に庭からガサゴソと音が聞こえて怖かったあのエアビ。

KANON：怖かった！それが『HANAKO』という曲の歌詞に入っています。

