アレン様「かに道楽」に1人で通って1ヵ月で「60万円」!?「すごいハマって」“食”への“情熱”を語る

ジャパンエフエムネットワーク（JFN）の全国JFN系列32局ネットで放送中のラジオ番組「ウチらのイイブン！」（毎週金曜27:00～29:00／AuDee毎週金曜29時頃配信予定）。「自分のイイブンをぶつけたい！」「もっとイーブンに話したい！」……そんな若者が集まり、自由に本音・不満・主張・情熱を発信する番組です。パーソナリティは、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の「すがちゃん最高No.1」がつとめます。今回の放送（10月31日）は、5週目スペシャルパートナーとして、タレント・YouTuber・美容家として活躍する「アレン様」が登場！ "食"への情熱について語るなど盛りだくさんの内容でお届けしました。2014年に美容整形に大金をかけた「日本一の謎の整形男子」としてタレントデビューしたアレン様。その額、現在1億円越え。その後、バラエティ番組「アウト×デラックス」（フジテレビ系）の"アウト軍団"として活躍後、現在はテレビやYouTube、SNSを通して発信。9月には、アレン様の"初の経典"ともいえる幸福論エッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）を出版。「ABEMA」「NewsPicks」などの番組にも出演しています。＜リスナーから届いた二択＞「美味しいものを食べまくるか、ボーイズたちと熱い夜を過ごすか……この先、一生どちらかしかできないなら、どちらを選びますか？」アレン様：すっごい難しいのが来ちゃった！すがちゃん：食と性の二択ですね。アレン様：本当にどちらか選ばなければいけないっていったら……私、決まっています！すがちゃん：結局、愛しているのはボーイズですか？アレン様：ブーーー！すがちゃん：なるほど！ 食なんですね！アレン様：はい、もう食事に対する情熱は本当にあります。すがちゃん：結構、こだわっているんですか？アレン様：直近で2つ例をあげますね。私、「かに道楽」（※かに料理専門店）にすごいハマっていたときがありまして。数ヶ月前、新宿本店で私ひとりですよ、1ヵ月で60万円使っています。で、支配人と担当が出てきて「アレン様、もう今月60いきましたよ」って言われて、「ええっ……？」っていうぐらい凝り性。食事には。すがちゃん：ハマったら、もうぐっと！アレン様：先日までシンガポールに長期で行っていたのですが、そこでもすごくおいしいレストランに出会っちゃって。3日で15万円ぐらい使いました。すがちゃん：それはお酒じゃなく？アレン様：お食事です。私、お食事をしながらお酒って1滴も飲めないんです。やっぱりそれぐらい食事が好きなので、もう天秤にかける間もなく食事ですね！番組では他にも、理想と現実、お金・物欲トーク、人生観などについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。