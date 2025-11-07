アレン様「私にフォーカスを当てること」“仕事を受けるかどうか”の線引き、仕事の流儀とは？

ジャパンエフエムネットワーク（JFN）の全国JFN系列32局ネットで放送中のラジオ番組「ウチらのイイブン！」（毎週金曜27:00～29:00／AuDee毎週金曜29時頃配信予定）。「自分のイイブンをぶつけたい！」「もっとイーブンに話したい！」……そんな若者が集まり、自由に本音・不満・主張・情熱を発信する番組です。パーソナリティは、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の「すがちゃん最高No.1」がつとめます。今回の放送（10月31日）は、5週目スペシャルパートナーとして、タレント・YouTuber・美容家として活躍する「アレン様」登場！ アレン様の“初の経典”ともいえる幸福論エッセイ本「幸せになりたいとほざくァンタ達へ」（幻冬舎）を9月に出版し、「ABEMA」「NewsPicks」などの番組でも活躍するアレン様が、仕事哲学や自己ブランディングなどについて語り、盛りだくさんの内容でお届けしました。すがちゃん：アレン様は2014年に美容整形に大金をかけ、“日本一の謎の整形美男子”としてタレントデビュー。その額は現在1億円超え。その後は「アウト×デラックス」のアウト軍団として活躍。現在は美容家としてテレビやYouTube、SNSを通して発信を続けていると。アレン様：いや、もう美容の仕事私、ほぼゼロだけどね。もともと美容家で出たんですけど、今、美容で私って需要あるのかしら？すがちゃん：いや、あるんじゃないですか。アレン様：でも最近は美容っていうより、もう笑いものなのよ。とにかく。すがちゃん：今一番多分、インターネットの台風の目になりがちというか。アレン様：そうなんですよね。まあ台風を起こすのが大好きなんです。私、フリーでやっていますので、私が仕事をするかしないかを全部決めるんです。ここはもう海外に行きたいから入れないとか、その仕事は安いから受けないとか。この間、テレビ局から「アレン様と○○さんの2人で主軸を立てた特番をやりたい」と言って、演出を入れた企画書を送って来たんですよ。すがちゃん：はい。アレン様：私からすると、おいしいじゃないですか。でも即答で断ったんですよ、私。すがちゃん：え？ なぜですか？アレン様：（２人が主軸の番組と言いつつ）その企画書の節々に“○○さん寄りの匂いがするな”っていうのがあったんです。だから、「失礼だな」と思ったので「すみません、無理です」と。すがちゃん：比重がちょっと○○さんに寄りすぎていないか？という。だって2人の番組なんだしっていう。アレン様：○○さんサイドは、「アレン様とのコンビネーションだったら実現を検討します」と。でも、私が降りたじゃないですか。だから、そもそもの企画はアレン様以外とのコラボレーションだったら、そもそも出演しませんってなって、おじゃんになったのね。だから、番組がバカだなと思って。私へのリスペクトもちゃんとあれば出てあげて実現できたじゃない。○○さんはアレン様とやりたいって言ってくれているわけだから。すがちゃん：なるほど。アレン様：でも、なんかリスペクトを欠いているなと思って、「あ、出ないです」って即答して。すがちゃん：僕なんかはもう、テレビの犬なんで今もう。すぐ出ちゃう。「嬉しい！」って言って出ちゃう。アレン様：すごい承認欲求の塊なのね（笑）！すがちゃん：クソ！ どの角度からも追い詰められるぜ！ アレン様のような、要は自分のブランディングもしているし、気持ちよくない条件だったら断るというところに憧れます。どういう企画だったらいいとか、ありますか？アレン様：超簡単ですよ。私にフォーカスを当てること。すがちゃん：いや、承認欲求の化け物じゃないですか！アレン様：いや、私は違いますよ。あなたは承認欲求の塊ですけれども。すがちゃん：一緒ですよ！ なんで俺だけ言われて、一緒じゃないですか。アレン様：私は違います！すがちゃん：じゃ、フォーカスがバチッと当たっていればOKだと。ちなみに、逆に出たい番組とかあります？アレン様：でも、“金”次第かな～（笑）？すがちゃん：気持ちいいな！ はい、各局のみなさん、ギャラ次第と態度次第です（笑）。番組では他にも、当番組への出演理由や、すがちゃんとの初対面エピソード、理想と現実、お金・物欲トークなどについて語り、お笑い芸人・タクトOK!!の恋愛相談に乗る場面もありました。＜番組情報＞番組名：ウチらのイイブン！放送日時：毎週金曜 27:00～29:00AuDee・各Podcast：毎週金曜29時頃配信予定パーソナリティ：すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）週替わりパートナー：パパラピーズ（1週目）、あいさ（2週目）、エレガント人生（3週目）、栗田航兵（OCTPATH）（4週目）※5週目パートナーは都度、番組Webサイト、SNSなどで発表します。ハッシュタグ：#ウチイブAuDee番組ページ：https://audee.jp/program/show/300010420番組公式X：@uchiranoiibun番組公式Instagram：https://www.instagram.com/uchiranoiibun/番組公式LINE：@uchiibu番組公式TikTok：https://www.tiktok.com/@uchiibu