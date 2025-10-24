AOKIは、ORIHICAの「BIZKNIT」シリーズを拡充し、さまざまな気温に対応できる「BIZKNIT」「BIZKNIT TECH」「BIZKNIT WARM」の3シリーズで展開する。

ORIHICAで展開する「BIZKNIT」シリーズは、オン・オフ問わず使用できる汎用性と、ウォッシャブルをはじめとする機能性にこだわり開発した。

「BIZKNIT」はウールとアクリルを50%ずつ混紡した別注のハイブリッド糸を使用し、ウールの上質な風合いを感じられる仕上がりとした(一部商品を除く) 。モックネック(5,489円)はカラーバリエーションを11色に大幅拡充する。

BIZKNIT モックネック

「BIZKNIT」には、ハーフジップ モックネック(6,589円)も登場。スーツやジャケットのインナーとしても合わせやすく、秋冬のビジカジスタイルに最適とのこと。

BIZKNIT ハーフジップ モックネック

「BIZKNIT TECH」は、合繊素材により軽量で着心地が良く、端境期にさらっと着用できる。ニットポロ BIZSPO(5,489円)は両脇にメッシュ編みを施しているため、ビジネスはもちろん、カジュアルやスポーツシーンにも適している。

BIZKNIT TECH ニットポロ BIZSPO

ニットジャケット(9,889円)は、カーディガン感覚で羽織れるアイテムだが、ハリのあるミラノリブがきちんと感を演出するため、オン・オフ問わず幅広く着用できる。

BIZKNIT TECH ニットジャケット

「BIZKNIT WARM」は、シリーズの中でもしっかり肉厚な設計で保温性が高いことが特長。程よいリラックス感ときれい目なシルエットのため、オフィスでも着用しやすくなっている。