MLBは3日（日本時間4日）、全米野球記者協会（BBWAA）の投票によって決定される主要4賞のファイナリストを発表した。

ナショナル・リーグの最優秀選手賞（MVP）候補に選ばれたのは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手、フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー選手、ニューヨーク・メッツのフアン・ソト選手の3人だ。

大谷選手は今季、打者として55本塁打、102打点、146得点、打率.282、OPS1.014という驚異的な成績をマーク。

投手としてもシーズン途中に二刀流での先発復帰を果たし、14登板で1勝1敗、防御率2.87、62奪三振と上々の内容を見せた。

シュワーバー選手は162試合に出場し、56本塁打、132打点を記録。大谷選手を上回り、本塁打王と打点王の二冠に輝いた。

ソト選手は160試合で43本塁打、105打点、38盗塁、出塁率.396、127四球の好成績を残し、盗塁王のタイトルを獲得している。

総合的に見ると、打撃に加えて投手としての貢献も考慮されるため、大谷選手が受賞に向けて優勢との見方が強い。

果たして、大谷選手、シュワーバー選手、ソト選手の中から誰がナ・リーグMVPに輝くのか、注目が集まる。

