元プロ野球選手の愛甲猛氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で3日に公開された動画に出演。メジャー挑戦が確実視される村上宗隆について語った。
村上宗隆の守備力にも言及
愛甲氏は「村上は(メジャーでも)ダメとは思わないよ、全然。ただ、可哀想かなと思っちゃうのが、大谷と比較されちゃうから」といい、「そこをどういうふうにしのいで、向こうで頑張れるかっていう。日本のホームラン王が来たってなると、やっぱり向こうもそういう見方をするじゃない? だから、筒香もそこで苦労して」と話した。
また、愛甲氏は「守備力がどこまでメジャーで通用するか」と切り出し、「打球の速さがあるし、サードをやるなら肩も強くないといけない。村上のサードの守備力でメジャーで使っていくのかなって。じゃあ、ファーストになっちゃうけど、ファーストってどこもすごいバッターがいるじゃない?」と指摘。「だから、守備のミスをカバーできるくらい打たないといけない」と持論を述べていた。
【編集部MEMO】
『デーブ大久保チャンネル』は、西武の一軍打撃コーチ、楽天の監督、巨人の一軍打撃チーフコーチなどを務めた、元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏によるYouTubeチャンネル。清原和博氏や愛甲猛氏、広澤克実氏、槙原寛己氏をはじめとするレジェンド選手をゲストに迎えた動画が人気を博しているほか、野球界のニュースや自身の近況についてもトーク。巨人のコーチを退任する際には、原辰徳前監督からの招聘秘話、コーチ就任時の率直な心境を涙ながらに語った動画が注目を集めた(※動画「【報告】巨人軍を退団して、居酒屋の親父に戻ります。」にて)。