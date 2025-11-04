元プロ野球選手の愛甲猛氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で3日に公開された動画に出演。メジャー挑戦が確実視される村上宗隆について語った。

村上宗隆

村上宗隆の守備力にも言及

愛甲氏は「村上は(メジャーでも)ダメとは思わないよ、全然。ただ、可哀想かなと思っちゃうのが、大谷と比較されちゃうから」といい、「そこをどういうふうにしのいで、向こうで頑張れるかっていう。日本のホームラン王が来たってなると、やっぱり向こうもそういう見方をするじゃない? だから、筒香もそこで苦労して」と話した。

また、愛甲氏は「守備力がどこまでメジャーで通用するか」と切り出し、「打球の速さがあるし、サードをやるなら肩も強くないといけない。村上のサードの守備力でメジャーで使っていくのかなって。じゃあ、ファーストになっちゃうけど、ファーストってどこもすごいバッターがいるじゃない?」と指摘。「だから、守備のミスをカバーできるくらい打たないといけない」と持論を述べていた。