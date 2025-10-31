大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、『MLBワールドシリーズ2025』第6戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

大谷は、「1番・指名打者（DH）」としてスタメン出場。第3戦では異次元の大活躍を見せたが、以降は2試合連続ノーヒット。再びブルージェイズ投手陣をとらえ、快音を響かせたい。

第6戦の先発投手を託されたのは、山本由伸。前回登板となった第2戦では、9回1失点完投勝利。負けられない戦いのマウンドでも、チームの窮地を救えるか。

試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。

先攻：ドジャース

1番（指）大谷翔平

2番（捕）ウィル・スミス

3番（一）フレディ・フリーマン

4番（遊）ムーキー・ベッツ

5番（右）テオスカー・ヘルナンデス

6番（三）マックス・マンシー

7番（左）キケ・ヘルナンデス

8番（中）トミー・エドマン

9番（二）ミゲル・ロハス

（投）山本由伸

後攻：ブルージェイズ

1番（指）ジョージ・スプリンガー

2番（左）ネイサン・ルークス

3番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.

4番（二）ボー・ビシェット

5番（中）ドールトン・バーショ

6番（捕）アレハンドロ・カーク

7番（右）アディソン・バーガー

8番（三）アーニー・クレメント

9番（遊）アンドレス・ヒメネス

（投）ケビン・ガウスマン

【関連記事】

【了】