大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するロサンゼルス・ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、『MLBワールドシリーズ2025』第6戦でトロント・ブルージェイズと対戦。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。
大谷は、「1番・指名打者（DH）」としてスタメン出場。第3戦では異次元の大活躍を見せたが、以降は2試合連続ノーヒット。再びブルージェイズ投手陣をとらえ、快音を響かせたい。
第6戦の先発投手を託されたのは、山本由伸。前回登板となった第2戦では、9回1失点完投勝利。負けられない戦いのマウンドでも、チームの窮地を救えるか。
試合は、日本時間9時00分にプレイボール予定だ。
先攻：ドジャース
1番（指）大谷翔平
2番（捕）ウィル・スミス
3番（一）フレディ・フリーマン
4番（遊）ムーキー・ベッツ
5番（右）テオスカー・ヘルナンデス
6番（三）マックス・マンシー
7番（左）キケ・ヘルナンデス
8番（中）トミー・エドマン
9番（二）ミゲル・ロハス
（投）山本由伸
後攻：ブルージェイズ
1番（指）ジョージ・スプリンガー
2番（左）ネイサン・ルークス
3番（一）ブラディミール・ゲレーロJr.
4番（二）ボー・ビシェット
5番（中）ドールトン・バーショ
6番（捕）アレハンドロ・カーク
7番（右）アディソン・バーガー
8番（三）アーニー・クレメント
9番（遊）アンドレス・ヒメネス
（投）ケビン・ガウスマン
【関連記事】
【了】