DeNA、3回終了時点で1点リード

中日対DeNAは3回を終え、DeNAが1-0でリード。2回裏、DeNAは松尾選手のタイムリーで先制に成功。序盤を終えて、DeNAが1点差で試合を優位に進めている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(二)三森 2(左)佐野 3(一)筒香 4(三)宮﨑 5(右)度会 6(中)蝦名 7(遊)成瀬 8(捕)松尾 9(投)東

中日: 1(右)カリステ 2(二)田中 3(遊)村松 4(左)細川 5(一)阿部 6(捕)石伊 7(中)大島 8(三)山本 9(投)金丸

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 37 23 14 0 .622 -
2 阪神 36 21 14 1 .600 1
3 巨人 36 18 18 0 .500 4
4 DeNA 35 17 17 1 .500 4
5 広島 33 12 19 2 .387 8
6 中日 35 13 22 0 .371 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 36 22 14 0 .611 -
2 ソフトバンク 35 19 16 0 .543 2
3 西武 38 20 17 1 .541 2
4 日本ハム 38 18 20 0 .474 5
5 楽天 36 15 20 1 .429 6
6 ロッテ 35 14 21 0 .400 7