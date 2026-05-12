西武・ソフトバンク、序盤は投手戦

3回を終えて両チーム無得点、0対0のまま試合は中盤へ。西武、ソフトバンクともにチャンスは作るものの、あと一本が出ない投手戦が展開されている。互いに譲らず、緊迫した序盤を終えた。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(指)柳田 4(三)栗原 5(一)山川 6(右)山本 7(二)牧原大 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)松本晴

西武: 1(右)カナリオ 2(中)西川 3(指)渡部 4(一)ネビン 5(左)長谷川 6(三)平沢 7(捕)柘植 8(二)石井 9(遊)滝澤 10(投)渡邉

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 37 23 14 0 .622 -
2 阪神 36 21 14 1 .600 1
3 巨人 36 18 18 0 .500 4
4 DeNA 35 17 17 1 .500 4
5 広島 33 12 19 2 .387 8
6 中日 35 13 22 0 .371 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 36 22 14 0 .611 -
2 ソフトバンク 35 19 16 0 .543 2
3 西武 38 20 17 1 .541 2
4 日本ハム 38 18 20 0 .474 5
5 楽天 36 15 20 1 .429 6
6 ロッテ 35 14 21 0 .400 7