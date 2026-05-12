西武・ソフトバンク、序盤は投手戦
3回を終えて両チーム無得点、0対0のまま試合は中盤へ。西武、ソフトバンクともにチャンスは作るものの、あと一本が出ない投手戦が展開されている。互いに譲らず、緊迫した序盤を終えた。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 2(左)近藤 3(指)柳田 4(三)栗原 5(一)山川 6(右)山本 7(二)牧原大 8(捕)海野 9(遊)庄子 10(投)松本晴
西武: 1(右)カナリオ 2(中)西川 3(指)渡部 4(一)ネビン 5(左)長谷川 6(三)平沢 7(捕)柘植 8(二)石井 9(遊)滝澤 10(投)渡邉
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「西武ライオンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|阪神
|36
|21
|14
|1
|.600
|1
|3
|巨人
|36
|18
|18
|0
|.500
|4
|4
|DeNA
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|5
|広島
|33
|12
|19
|2
|.387
|8
|6
|中日
|35
|13
|22
|0
|.371
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|36
|22
|14
|0
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|35
|19
|16
|0
|.543
|2
|3
|西武
|38
|20
|17
|1
|.541
|2
|4
|日本ハム
|38
|18
|20
|0
|.474
|5
|5
|楽天
|36
|15
|20
|1
|.429
|6
|6
|ロッテ
|35
|14
|21
|0
|.400
|7