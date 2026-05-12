阪神、髙寺＆大山の活躍で2点リード

阪神は1回表、髙寺の1号ソロと大山のタイムリーで2点を先制。その後、両チームは得点を奪えず、阪神が2-0とリードしたまま序盤を終えた。ヤクルトは反撃の糸口を掴みたい。

【スタメン】

ヤクルト: 1(中)丸山和 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(二)内山 5(三)武岡 6(一)オスナ 7(右)澤井 8(遊)伊藤 9(投)吉村

阪神: 1(中)髙寺 2(右)森下 3(三)佐藤 4(一)大山 5(二)中野 6(左)福島 7(捕)伏見 8(遊)小幡 9(投)西勇

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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 37 23 14 0 .622 -
2 阪神 36 21 14 1 .600 1
3 巨人 36 18 18 0 .500 4
4 DeNA 35 17 17 1 .500 4
5 広島 33 12 19 2 .387 8
6 中日 35 13 22 0 .371 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 36 22 14 0 .611 -
2 ソフトバンク 35 19 16 0 .543 2
3 西武 38 20 17 1 .541 2
4 日本ハム 38 18 20 0 .474 5
5 楽天 36 15 20 1 .429 6
6 ロッテ 35 14 21 0 .400 7