阪神、髙寺＆大山の活躍で2点リード
阪神は1回表、髙寺の1号ソロと大山のタイムリーで2点を先制。その後、両チームは得点を奪えず、阪神が2-0とリードしたまま序盤を終えた。ヤクルトは反撃の糸口を掴みたい。
【スタメン】
ヤクルト: 1(中)丸山和 2(左)サンタナ 3(捕)古賀 4(二)内山 5(三)武岡 6(一)オスナ 7(右)澤井 8(遊)伊藤 9(投)吉村
阪神: 1(中)髙寺 2(右)森下 3(三)佐藤 4(一)大山 5(二)中野 6(左)福島 7(捕)伏見 8(遊)小幡 9(投)西勇
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|37
|23
|14
|0
|.622
|-
|2
|阪神
|36
|21
|14
|1
|.600
|1
|3
|巨人
|36
|18
|18
|0
|.500
|4
|4
|DeNA
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|5
|広島
|33
|12
|19
|2
|.387
|8
|6
|中日
|35
|13
|22
|0
|.371
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|36
|22
|14
|0
|.611
|-
|2
|ソフトバンク
|35
|19
|16
|0
|.543
|2
|3
|西武
|38
|20
|17
|1
|.541
|2
|4
|日本ハム
|38
|18
|20
|0
|.474
|5
|5
|楽天
|36
|15
|20
|1
|.429
|6
|6
|ロッテ
|35
|14
|21
|0
|.400
|7