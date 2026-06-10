オリックス、1点リードで中盤へ

1回裏にオリックスが1点を先制。その後、両チームとも得点を奪えず、1-0でオリックスがリードしたまま3回を終えた。注目はオリックスの中川の1打点。試合は序盤を終え、中盤戦へ突入する。

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