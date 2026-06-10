西武、3回終了時点で1点リード

1回裏に西武が3点を先制。3回表に広島が名原の2点適時打で追い上げたが、西武が1点リードで序盤を終えた。西武は古賀悠2打点、渡部1打点、広島は名原が1本塁打、2打点を記録した。

【スタメン】

西武: 1(指)桑原 2(二)滝澤 3(右)長谷川 4(一)ネビン 5(捕)古賀悠 6(三)渡部 7(左)岸 8(遊)源田 9(中)西川 10(投)渡邉

広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(三)小園 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(中)大盛 7(指)林 8(捕)持丸 9(遊)勝田 10(投)森

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