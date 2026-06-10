西武、3回終了時点で1点リード

1回裏に西武が3点を先制。3回表に広島が名原の2点適時打で追い上げたが、西武が1点リードで序盤を終えた。西武は古賀悠2打点、渡部1打点、広島は名原が1本塁打、2打点を記録した。

【スタメン】

西武: 1(指)桑原 2(二)滝澤 3(右)長谷川 4(一)ネビン 5(捕)古賀悠 6(三)渡部 7(左)岸 8(遊)源田 9(中)西川 10(投)渡邉

広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(三)小園 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(中)大盛 7(指)林 8(捕)持丸 9(遊)勝田 10(投)森

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 57 32 24 1 .571 -
2 巨人 59 32 25 2 .561 0
3 ヤクルト 59 32 26 1 .552 1
4 DeNA 59 25 32 2 .439 7
5 広島 56 21 32 3 .396 9
6 中日 59 20 38 1 .345 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 60 36 22 2 .621 -
2 ソフトバンク 58 34 24 0 .586 2
3 オリックス 59 31 27 1 .534 5
4 日本ハム 61 32 29 0 .525 5
5 ロッテ 59 28 29 2 .491 7
6 楽天 58 21 36 1 .368 14