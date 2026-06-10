西武、3回終了時点で1点リード
1回裏に西武が3点を先制。3回表に広島が名原の2点適時打で追い上げたが、西武が1点リードで序盤を終えた。西武は古賀悠2打点、渡部1打点、広島は名原が1本塁打、2打点を記録した。
【スタメン】
西武: 1(指)桑原 2(二)滝澤 3(右)長谷川 4(一)ネビン 5(捕)古賀悠 6(三)渡部 7(左)岸 8(遊)源田 9(中)西川 10(投)渡邉
広島: 1(右)名原 2(二)菊池 3(三)小園 4(一)坂倉 5(左)ファビアン 6(中)大盛 7(指)林 8(捕)持丸 9(遊)勝田 10(投)森
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「広島カープ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|57
|32
|24
|1
|.571
|-
|2
|巨人
|59
|32
|25
|2
|.561
|0
|3
|ヤクルト
|59
|32
|26
|1
|.552
|1
|4
|DeNA
|59
|25
|32
|2
|.439
|7
|5
|広島
|56
|21
|32
|3
|.396
|9
|6
|中日
|59
|20
|38
|1
|.345
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|60
|36
|22
|2
|.621
|-
|2
|ソフトバンク
|58
|34
|24
|0
|.586
|2
|3
|オリックス
|59
|31
|27
|1
|.534
|5
|4
|日本ハム
|61
|32
|29
|0
|.525
|5
|5
|ロッテ
|59
|28
|29
|2
|.491
|7
|6
|楽天
|58
|21
|36
|1
|.368
|14