インテルに所属するフランス代表FWマルクス・テュラムが、負傷からの復帰に近づいているようだ。30日、イタリアメディア『スカイ』が伝えている。

現在28歳のテュラムは、現役時代にパルマやユヴェントスなどで活躍した元フランス代表DFリリアン・テュラム氏の実子。ソショーの下部組織出身で、2015年3月にトップチームデビューを飾った。その後はギャンガンでのプレーを経て、2019年7月にボルシアMGへと完全移籍。在籍した4年間で公式戦134試合出場44ゴール20アシストを記録し、2023年7月にイタリアの強豪インテルへ加わった。

インテル在籍3年目を迎えたテュラムは、今季開幕から出場した公式戦9試合で5ゴール2アシストをマーク。しかし、9月30日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）のスラヴィア・プラハ戦後、先発出場した同選手が足を引きずっている姿が目撃された。当初は「大したことじゃない」と負傷の可能性を否定していたものの、以降は約1カ月にわたって欠場が続いている。

そんななか、ついにテュラムの復帰が目前に迫っている模様。同選手が全体練習の半分のメニューに参加し、その後に個人トレーニングを行ったという。『スカイ』は、「これはキヴにとって朗報だ」と主張しつつ、来月2日に行われるヴェローナ戦の前日にベンチ入りの可否が判断される見通しと報じた。