元AKB48でタレントの板野友美が23日、公式YouTubeチャンネル『友chube【板野友美】』を更新。ファンからのモヤモヤエピソードに答えた。

板野友美

「他人軸で考えて生きてると疲れる」

「お金持ちいいよね」と言われモヤモヤしたというエピソードに、板野は、「私は普通に、“え! ありがとう～!”みたいになっちゃうかも(笑)。“そんな別にお金ないよ～”みたいな。それ以外はもう何も考えない。“え? 褒められてる?”みたいに思っちゃう」とあっけらかん。自身も、「稼いでてすごい!」「お金持ちいいな」と言ってしまうことがあるようで、「“本当にいいな、素晴らしいね、素敵だよ”って気持ちで言ってる。逆に、嫌味で“お金持ちいいな”って言ってる感覚があんまりない」と打ち明けた。

続けて、板野は、「言われた言葉の、その意味だけを受け取ればいいんじゃないかな? だから、普通に素直に、“ありがとう。でも結構大変なんだよ。仕事頑張ってるんだよ。毎日努力してるんだよ”って返せばいい」とアドバイス。「人にどう思われてるかを、他人軸で考えて生きてると疲れると思うから。自分がどうしたいかでいいと思う」「どう思われようと、自分がやりたいことをやるのが一番いい。何を言われたかっていうところは、あんまり気にしなくていい」と力強く語りかけた。

また、「姑に“いつ子供作るの?”と言われる」というモヤモヤに、「どういう気持ちで伝えてるかは、相手にしかわからないから。どういう気持ちだったとしても、ポジティブに変換しちゃえば、ストレスが溜まらない」と答えていた板野。「私も誹謗中傷いっぱいされても、“私のこと気にしてくれて、私のこと好きなんだな”って変換しようかな」と笑いながら語り、「私はあんまり裏を考えないタイプだから。裏読みしないから。自分が言ってることも、素直に言ってる」と話す場面もあった。

コメント欄には、「ともちんのポジティブマインド素敵です」「バシバシ刺さりました」「ともちんの考え方すき」「すっきりしたありがとう」「このコーナーまたやって欲しい」などの反響が寄せられている。