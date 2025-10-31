globは11月15日、30分ピラティスの「WECLE(ウィークル)」を運営するnobitelとのフランチャイズ契約に基づき、FC1号店となる「WECLEららぽーと横浜店」をプレオープンする。グランドオープン日は12月1日。

WECLEは、5種類のマシンを1回30分で順番に使って行う"サーキット型ピラティス"を導入した「予約不要」「着替え不要」「通い放題(1日1回30分での利用可能)」のマシンピラティススタジオ。

ストレッチとピラティスそれぞれ専用のマシンを使用し、ゆっくり体を動かしながら筋肉を「伸ばす」と 「使う」を同時に行う。

一人ひとりに合わせたメニューを組み立てるため、それぞれの運動レベルや目的に合ったエクササイズを行える。専門的な知識を持ったトレーナーが常駐し、必要に応じてサポートする「セミパーソナル」なので、運動が苦手な人やピラティス初心者でも安心して取り組める。

11月15日～30日まで、先着200名を対象として「"超"先行入会キャンペーン」を実施する。入会翌月の会費が0円、毎月会費が永久1,000円引き、入会金1万円＆事務手数料5,000円の合計15,000が0円になる特典を受けられる。