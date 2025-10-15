グレイトジェネレーションは10月8日、「40代以上の運動習慣に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年4月9日～4月11日、40代以上の男女332名を対象にインターネットで行われた。

40代以上で週1回以上の運動を習慣的に行っている人の割合

まず、「現在、週に1回以上の運動を習慣的に行っているか」を問う設問への回答では、「行っていない」が55.1%、「行っている」が44.9%という結果になった。この結果から40代以上の男女で週1回以上の運動を習慣的に行っている人の割合は約45%であることが明らかになった。

直近5年以内で定期的に運動を行っていた時期があるか

現在、週に1回以上の運動を習慣的に行っていないと回答した人に「直近5年以内で、定期的に運動を行っていた時期はあるか」を尋ねる設問の回答では、「ない」が88.5%、「ある」が11.5%という結果になった。この結果から、現在、週に1回以上の運動習慣を持っていない人の大半は、過去5年以内で定期的に運動を行っていた時期がないことがわかった。

運動習慣を継続できなかった理由

現在、週1回以上の運動習慣は持っていないものの直近5年以内で、定期的に運動を行っていた時期があると回答した人に「運動習慣を継続できなかった主な理由」を尋ねる設問への回答では、1位が「モチベ―ションが持続しなかったため」で57.1%、2位が「時間が取れなかったため」で28.6%、3位が「ケガをしてしまったため」で19.1%という結果になった。この結果から、モチベーションの問題で運動習慣を継続できなかった人が多いことが判明した。

今後、運動を習慣的に行いたいと思うか

また、現在、週1回以上の運動習慣は持っていないものの直近5年以内で、定期的に運動を行っていた時期があると回答した人に「今後、運動を習慣的に行いたいと思うか」を尋ねる設問の回答では、「行いたい」が85.7%、「行いたくない」が14.3%という結果になった。この結果から、現在、週に1回以上の運動習慣を持っていないものの、直近5年以内で、定期的に運動を行っていた時期がある人の多くが、今後運動を習慣的に行いたいと思っていることが明らかになった。

習慣的に行っている運動

次に、現在、週に1回以上の運動を習慣的に行っていると回答した人に「週1回以上、習慣的に行っている運動」を尋ねる設問への回答では、1位が「ウォーキング・散歩」で42.3%、2位が同率で「ジョギング・ランニング」と「スポーツ(テニス・ゴルフなど)」で11.4%、4位が「筋力トレーニング」で10.0%、という結果になった。この結果から、40代以上の男女が現在、週に1回以上の習慣的に行っている運動としては「ウォーキング・散歩」をしている人が最も多いことがわかった。

運動を習慣的に行うことが辛いと感じるとき

続いて、現在、週に1回以上の運動を習慣的に行っていると回答した人に「運動を習慣的に行うことが辛いと感じることはあるか。ある場合、辛いと感じる場面はどのような場面か」を尋ねる設問への回答で多かったのは、1位が「疲労がたまっているとき」で42.3%、2位が「特に辛いと感じることはない」で33.6%、3位が「筋肉や関節の違和感・不快感が続くとき」で26.2%という結果になった。この結果から、「疲労がたまっているとき」に、運動を習慣的に行うことが辛いと感じる人が多いことが判明した。

運動を継続するために必要だと思う取り組み

調査の最後、現在、週に1回以上の運動を習慣的に行っていると回答した人に「運動を継続するために、必要だと思う取り組み」を尋ねる設問への回答では、1位が「生活リズム(食事・睡眠)を整える」で66.4%、2位が「身体のケアや疲労軽減」で49.7%、3位が「運動しやすい環境を準備する」で45.6%、という結果になった。この結果から、運動を継続するためには「生活リズム(食事・睡眠)を整える」ことや「身体のケアや疲労軽減」、「運動しやすい環境を準備する」ことが必要だと考える人が多いことがわかった。