オレンジページは10月21日、「髪の悩み」に関する調査結果を発表した。同調査は7月11日〜18日、全国の20歳以上の女性1,177人を対象に、インターネットで実施した。

まず、自身の髪について何らかの悩みがあるかを聞いたところ、91.0%が「ある」と回答した。

具体的な悩みとしては、「白髪が増えた」が72.3%で最多となり、以下には「髪のパサつき・乾燥」が55.2%、「広がりやすい・まとまらない」が43.6%で続いた。

最も気になる悩みとして圧倒的に多かったのは「白髪が増えた」で37.0%となっている。

髪の悩みとして「ボリュームが少ない」、「髪が細くなってきた」、「抜け毛が増えた」、「頭頂部の分け目が透けてきた」、「薄毛」を選んだ人に、その悩みを誰かに相談したことがあるかを尋ねると、55.5%が「誰にも話したことがない」と回答した。

髪の悩みを年齢別で見てみると、「抜け毛が増えた」の回答が最も多かったのは30代後半(39.7%)であった。30代後半では、「頭頂部の分け目が透けてきた」の回答も他の年齢層の中で最多となっている。

最後に、他人の頭頂部の分け目の透け感が気になることがあるか聞いてみると、全体の約7割が「よくある」または「ときどきある」と回答する結果となった。