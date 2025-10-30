アトレ吉祥寺は10月27日～11月9日、クリームスイーツに特化した催事「クリームにおぼれて」を、同館の本館2F POP UP SPACEで初開催する。

ランメイシャスイーツファクトリー

期間中は、リブランディング後初出店の「ランメイシャスイーツファクトリー」をはじめ、アトレ吉祥寺厳選の6ショップが出店。しっとりしたロールケーキ、ミルクレープ、話題の生ドーナツ、和風のクリーム大福など、多彩なクリームスイーツが楽しめる。

「ランメイシャスイーツファクトリー」は、高級卵『磨宝卵ゴールド』を使ったエッグスイーツを販売する。代表商品「オムレット」では、卵の旨みたっぷりのカスタードにバタークリームを合わせた特製クリームを使用している。

「カサネオ」は、向こうが透けるほど薄いクレープを重ねたミルクレープ専門店。ミルクリームには北海道産 純生クリームを使用している。

カサネオ

「パティスリー モンシェール」は、北海道牛乳を使用したオリジナルクリームの「堂島ロール」を販売する。

パティスリー モンシェール

「笑 mina Donuts(エミナドーナツ)」は、北海道産の小麦・牛乳・生クリームを使用し、中に生クリームを詰めた「北海道生ドーナツ」を販売する。

笑 mina Donuts

「MOCHI CREAM(モチクリーム)」は、和洋のフレーバー餡やクリームを、もち米粉の柔らかいお餅で包んだクリーム大福を提供する。

MOCHI CREAM

「Berrycoco(ベリーココ)」は、山梨の農園直送フルーツとこだわり生クリームを使ったフルーツサンドやケーキ専門店。