元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で27日に公開された動画に出演。新庄剛志監督率いる日本ハムに不足している戦力について言及した。

新庄剛志監督

中継ぎ投手陣の不足を指摘

今季、2位でCSに進出し、ファイナルステージでは王者・ソフトバンクをあと一歩まで追い詰めた日本ハム。

特に伊藤大海、北山亘基、福島蓮、達孝太といった先発陣の充実ぶりは、高木氏も「100球超えても強いボールを投げてくる投手がこれだけいるチームはなかなかない」「シーズン中に培った完投能力がスゴい効果を表したよね」とべた褒めだった。

一方で、高木氏が繰り返し言及したのが、中継ぎ投手陣の不足。「ただ、俺が思うにはやっぱり中継ぎだな。足りないのは」「中継ぎに先発ぐらいのパワー系が欲しいよな」と明言し、課題は“球威のある中継ぎ投手”の不在だと指摘した。

現在のリリーフ陣では、齋藤友貴哉が「特別」「あの子のボールは力がある」と一定の評価を受けたが、「金村が今年は全体的に悪かった」「田中正義は速球派だけども逃げるな。向かっていけないな」と複数の投手には懸念。古林睿煬ら台湾勢についても「素材的にはすごいけど、まだ時間がかかる」「どこで使うかもまだ分からないし」と評価を保留した。

さらに高木氏は、他球団からの補強候補として「オリックスの山岡とか、獲りに行くんじゃないの?」「器用でタフなピッチャー。どうなるのか分からないけど」と、実名を挙げながら補強の予想もしていた。