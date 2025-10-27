TBSで11月3日、Mrs. GREEN APPLEがMCを務める冠番組『テレビ×ミセス』の第2弾(20:55～22:57)が放送される。

Mrs. GREEN APPLE

同番組は、レコード大賞で2年連続大賞受賞を果たし、音楽シーンを席巻し続けているMrs. GREEN APPLEが初めてグループでMCを務め、ミセスとさまざまな人、モノとの掛け算をしていくコラボバラエティ。今年6月に第1弾を放送。大好評につき、第2弾の放送が決定した。

今回はゲストアーティストとして大塚愛、M!LK、コラボゲストにチョコレートプラネットを迎える。また、新企画の「スター発掘×ミセス」の進行に山里亮太、そのほかパネラーゲストとして、ミセスと親交のある陣内智則、そして渋谷凪咲、丸山礼が番組を盛り上げる。

大塚愛の名曲「プラネタリウム」をコラボ歌唱

大塚愛とMrs. GREEN APPLEがコラボし、大塚の名曲「プラネタリウム」を歌唱。大塚を聞いて育ってきた、まさに“ド世代”なミセスメンバーも念願だったという今回のコラボは、心地いい緊張感のなか収録がスタート。トークでは、大塚が19歳のころのオーディションの履歴書や、「プラネタリウム」の歌詞をしたためた直筆ノートも初公開する。

チョコレートプラネットと即興コラボコント

第2弾は第1弾よりも放送時間が長くなり、トーク企画や新企画が加わるなどパワーアップ。コラボゲストには、ミセスと完全に初対面というチョコレートプラネットを迎えて、さまざまなトーク＆コラボを繰り広げる。チョコプラからのリクエストで、「TT兄弟」のコラボ、さらには即興で練習して大人気コントをコラボ披露することに。その場で衣装や小道具を一緒に選びながら、チョコプラがミセスにコント演技指導。果たしてどんなコントになったのか。ミセスメンバーも「めっちゃくちゃ楽しかった!!」と大興奮。普段あまり見ることのないミセスメンバーの新鮮な姿を届ける。

M!LKは大ヒット曲「イイじゃん」をSPパフォーマンス

今年大ブレイクのM!LKともコラボ。SNS総再生回数24億越えの大ヒット曲「イイじゃん」を、M!LKがミセス、陣内、渋谷に至近距離で見守られながらパフォーマンス。「いつもとはまた違った緊張感があった」とM!LKのメンバーたちも語った。さらに、歌唱の合間には大森らの「イイじゃん」も飛び出す!? ここでしか見られないSPパフォーマンスに注目だ。

ミセスがスターを発掘する新企画 山里亮太がサポート役として登場

“オーディション”が一つのブームになっている昨今、同番組でも「明日輝くかもしれないスターを発掘していこう！」と新企画がスタート。スタッフが全国から集めたスター候補生を、ミセスとゲストがそのパフォーマンスを見て審査。それぞれ0～2ポイントで判定し、10ポイント以上を獲得した候補生には「最強スター」の称号が与えられる。

今回は、“神の鼻を持つ少女”、どんなものでも笛にして演奏しちゃう“笛おじさん”、フラッシュ暗算が得意な“天才東大生”がスター候補生として登場。ハイレベルなパフォーマンスを見せる。さらに、この新コーナーには、「シラフで会うと恥ずかしい」と語るほど、ミセスと普段から親交のある山里亮太がサポート役・コーナー進行として登場する。

そのほか、Mrs. GREEN APPLEが最新曲「GOOD DAY」も披露するなど盛りだくさんの2時間となっている。