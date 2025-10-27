元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で23日に公開された動画に出演。米・スタンフォード大の佐々木麟太郎について語った。

佐々木麟太郎の“問題点”指摘

23日のドラフト会議で、DeNAとソフトバンクが佐々木を1位指名。競合の末、ソフトバンクが交渉権を獲得した。

佐々木の印象として、デーブ氏は「日本で50本ホームランを打つことができる可能性のある、本当に数少ないバッターです」「(ヘッドスピードは)今プロに入ってもトップレベル」と絶賛した上で、「ただ、一つ問題点。インコースに弱点がある」「インコースが打てないっていう評価だった」と指摘。

そして、デーブ氏は「(プロ野球では)徹底的にそこも攻める。正直ですね、失礼な言い方になっちゃうけど」と前置きしながら、「そこ(インコースで苦労すること)が見えてたんですよね。これは我々含め、スカウト陣もみんな見えてました」と明かした。

さらに、デーブ氏は「なので、ここは一回見送って、揉まれてくる。それが大学野球なのか、社会人なのかっていうと、なんとスタンフォード大学」と続け、「僕からすれば、漫画の世界です。スタンフォード大学に野球で行ける人がいるんだって」と目を丸くしていた。