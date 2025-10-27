MYC Japanは10月23日、台湾発の人気オリジナルキャラクターIP「カプー(貓貓蟲咖波・Bugcat Capoo)」のポップアップストア「Bugcat Capoo 東京 Pop-up Store」を、渋谷 PARCO 6Fで開始した。11月14日からは、大阪でも開催する。

台湾発の人気オリジナルキャラクター「カプー」は、台湾・台中出身のイラストレーター・亞拉(Yara)さんが考案した猫のようで虫のような6本足の小さな生き物。日本への本格上陸の皮切りとして、東京と大阪でポップアップストアを開催する。

会場では、ここでしか手に入らない限定グッズを販売するほか、1会計につき税込5,000円以上購入した人には、各会場限定のメインビジュアルポストカードをプレゼントする(数量限定・無くなり次第終了)。デザインは、それぞれの会場で異なる。

商品画像

商品画像

「Bugcat Capoo 東京 Pop-up Store」は、11月9日まで、渋谷 PARCO 6Fで開催する。営業時間は、10:00～21:00。

「Bugcat Capoo 大阪 Pop-up Store」は、11月14日～12月25日まで、大丸梅田店 5Fで開催する。営業時間は、10:00～20:00。