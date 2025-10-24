ヤクルトは24日、北村拓己内野手と来季の契約を結ばないと発表した。

北村は17年ドラフト4位で巨人に入団。20年に57試合に出場して、プロ初安打を含む2本塁打、10打点、打率.227の成績を残し、21年にはシーズン自己最多の23安打、4本塁打、11打点をマーク。

23年オフに現役ドラフトでヤクルトに移籍し、今季はシーズン自己最多の62試合に出場したが、打率.190、3本塁打、7打点。投手としても2年ぶりに登板した。