AOKIが展開する「ORIHICA」は、夏のビジネスシーンからカジュアルまで幅広く対応する高機能Tシャツ「TECHLIGHT-T 半袖シャツ」を、全国のORIHICA店舗及びオンラインストアにて新たに販売している。

近年、多様な働き方やライフスタイルの変化に伴いビジネスウェアのカジュアル化が進み、特に夏場は快適性と機能性を両立させたアイテムへのニーズが高まっている。また、オン・オフの境界線が曖昧になりつつあり、よりボーダレスでシーンレスな商品が求められている。

このようなユーザーの声に応えるべく、 「TECHLIGHT-T 半袖シャツ」では蝶理の「TEXBRID」を使用し、「軽い着心地の快適性」「ストレッチの機能性」「着まわせる汎用性」にこだわり抜いた。

「TEXBRID」は形状回復性に優れた高伸縮性機能糸で、バネ上の分子構造によって、軽量でありながらも優れたストレッチ性を実現。軽い着心地と体を締め付けすぎない自然なフィット感により、ビジネスシーンにとどまらずアクティブな動きにも対応する。

また、着まわしの汎用性が高いデザインも特徴の一つ。首元にフィットするクルーネックを採用し、便利な胸ポケット付き。一枚での着用はもちろん、ジャケットのインナーにも利用できる。

カラーは白・茶・黒の3色展開で、4,389円。全国のORIHICA店舗及びオンラインストアにて取り扱っている。