元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で14日に公開された動画に出演。清原和博氏について語った。
清原和博氏の規格外のすごさ
出演者それぞれがベストナインを決める企画で、「4番・ファースト」に清原和博氏の名前をあげた谷繁氏。「ファーストはやっぱり清原さん」と言い、「さすがに高卒1年目で30発打てる人は、いま出てこないですよ」と選出理由を説明した。
すると、古田敦也氏も「すごかったよな」としみじみとうなずき、「入団会見か何かで、学生服を着て、(ボールを)ぽんってあげたのを(打って)スタンドに入れたよな? そんなやついないよな」と回想。これに谷繁氏も「いないでしょ。高校生ですよ(笑)!」と、清原氏の規格外のすごさに思わず笑いながら、「高校生で、あの常勝西武で4番を打つんですよ」と振り返る。
さらに、谷繁氏は「3割30発でしょ?」「松井とか、今は村上もすごいですけど、高校出て1年目で30発100打点くらい(※打点は78)あげるやついないでしょ」と改めて目を丸くしていた。
【編集部MEMO】
『フルタの方程式』は、テレビ朝日で放送されていた古田敦也氏の初冠番組。2021年5月にYouTubeチャンネルとして復活した。名選手たちのハイレベルな技術論や、プロ野球選手だけが知るエピソードに加え、野球のギモンを解決する“方程式”を提案。「ピッチャーズバイブル」「バッターズバイブル」「キャッチャーズバイブル」など、「野球好きのバイブル」となるコンテンツを配信している。なお、古田氏が『これ余談なんですけど・・・』(ABCテレビ)にゲスト出演した際、番組MCのかまいたち・濱家隆一は古田氏のトーク力を絶賛し、『フルタの方程式』を楽しみにしている視聴者の一人であると明かしていた。