元プロ野球選手で野球解説者の谷繁元信氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で14日に公開された動画に出演。清原和博氏について語った。

谷繁元信氏

清原和博氏の規格外のすごさ

出演者それぞれがベストナインを決める企画で、「4番・ファースト」に清原和博氏の名前をあげた谷繁氏。「ファーストはやっぱり清原さん」と言い、「さすがに高卒1年目で30発打てる人は、いま出てこないですよ」と選出理由を説明した。

すると、古田敦也氏も「すごかったよな」としみじみとうなずき、「入団会見か何かで、学生服を着て、(ボールを)ぽんってあげたのを(打って)スタンドに入れたよな? そんなやついないよな」と回想。これに谷繁氏も「いないでしょ。高校生ですよ(笑)!」と、清原氏の規格外のすごさに思わず笑いながら、「高校生で、あの常勝西武で4番を打つんですよ」と振り返る。

さらに、谷繁氏は「3割30発でしょ?」「松井とか、今は村上もすごいですけど、高校出て1年目で30発100打点くらい(※打点は78)あげるやついないでしょ」と改めて目を丸くしていた。